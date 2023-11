Beatriz Cortázar desmonta este detalle de la entrevista de Ángel Cristo y trae cola

Este lunes 27 de noviembre Beatriz Cortázar ha entrado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para desmontar las gravísimas acusaciones que Ángel Cristo Jr hizo el pasado viernes contra su madre, Bárbara Rey, en ‘¡De viernes!’, el nuevo programa de Telecinco. «La casa de la Moraleja era una pesadilla. Había miedo, terror y sangre. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas», llegaba a decir antes las cámaras del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Del explosivo contenido de esa entrevista se han hecho eco, también, los programas de Antena 3. ‘Espejo Público’ y ‘Y ahora, Sonsoles‘, han comentado las declaraciones más duras de Ángel Cristo contra su madre y contra su hermana. Para ello han contado con las reacciones de Sofía Cristo o de la propia Bárbara Rey.

Con esta última ha podido hablar en primera persona Beatriz Cortázar. La periodista entraba este lunes en directo en el programa de Sonsoles Ónega para contar su versión de las acusaciones vertidas por Ángel Cristo Jr. «Bárbara está sufriendo más por lo que pueda sufrir su hijo en el futuro, que por todo lo que está viviendo, que es mucho», empezaba diciendo la colaboradora, haciendo alusión a la reciente muerte de su hermano.

Beatriz Cortázar también ha asegurado que Bárbara Rey «se enteró de esa entrevista cuatro días antes» de su emisión en Telecinco. «Ella no quiere hablar, porque cualquier cosa que diga es hablar de su hijo, y eso es la línea roja que ella se ha marcado», ha comentado la periodista. Sin embargo, ha querido dejar claro que «los hechos son los hechos y el relato no coincide en muchos momentos con los hechos».

#Exclusiva



🟠 @beacortazar20 ha hablado con Bárbara Rey: "Su hijo ha hecho algo impensable hace un mes. Estaba viviendo en su casa".



"Lo del bebé es completamente falso".#YAS27Nov



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/u1ubiXzTXy — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 27, 2023

«Ángel está imputando un delito a su madre», asegura Beatriz Cortázar

En opinión de la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’, «Ángel a su madre le está imputando un delito en sus declaraciones. Bárbara no metía orfidal en el biberón de su hijo. Nos puede parecer una cosa mayor, menor o regular. Pero si no es, no es, y eso ahora mismo sería hasta un delito».

«Si la madre dice que eso no es verdad, un niño, un bebé puede oír cosas, que han dicho que han rumoreado. Pero eso no se puede soltar en un medio dándolo como una verdad», ha asegurado Beatriz Cortázar en el programa vespertino de Antena 3. Además, ha confesado que lo más duele a Bárbara Rey es que la haya acusado de «explotación de menores».