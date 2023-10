Raoul Vázquez, de ‘OT 2017’, hospitalizado de urgencia al ser atropellado por un coche

Gran susto el que se ha llevado Raoul Vázquez. El concursante de ‘OT 2017’ ha preocupado a todos sus seguidores tras relatar que ha sido atropellado y ha tenido que ser trasladado a un hospital.

El artista ha subido un vídeo a sus storys de Instagram en el que se le ve en una camilla de ambulancia con el brazo en cabestrillo. De primeras, Raoul no daba más detalles y dejaba muy preocupados a todos sus fans.

Media hora después, Raoul Vázquez subía otro vídeo a su cuenta de Instagram en el que desvelaba lo que le había sucedido y daba la última hora sobre su estado para tranquilizar a todos sus seguidores.

«Pues estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula», relata Raoul en este vídeo en el que se le puede ver ya en una cama de hospital.