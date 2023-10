Paloma García-Pelayo se rebela en ‘Y ahora Sonsoles’ por lo sucedido con Cuca García de Vinuesa

Este miércoles, Sonsoles Ónega recibía en el plató de ‘Y ahora Sonsoles‘ a Cuca García de Vinuesa. La periodista visitaba el programa para hablar de todos los asuntos de la crónica social pero sobre todo de una exclusiva sobre Ruiz-Mateos. Un asunto que llevaba a que la invitada tuviera un fuerte desencuentro con Paloma García-Pelayo.

Desde el principio, Cuca García de Vinuesa ya conseguía alterar a la propia Sonsoles Ónega y a todos los colaboradores. «Yo entiendo que soy la voz discordante», soltaba la periodista al ver cómo discrepaba de todos al hablar del tema de las cenizas de Carmen Sevilla que aún no habrían sido recogidas del tanatorio tres meses después de su muerte.

Ya en ese momento, Paloma García-Pelayo se enfrentaba con Cuca García de Vinuesa después de que la periodista no parara de defender al hijo de Carmen Sevilla. También Sonsoles Ónega se quedaba alucinada con lo que decía su invitada. «Yo digo que las cenizas están ahí porque Carmen Sevilla querría estar ahí», aseveraba. «Si hombre en el tanatorio de Pozuelo. Mira el móvil de Cuca hierve de mensajes de toda la gente que le está diciendo pero qué dices Cuca, tómate la pastilla», decía con sorna la presentadora.

Pero el tema que hacía que Paloma García-Pelayo se revolviera contra Cuca García de Vinuesa era el de José María Ruiz-Mateos. Y es que ‘Y ahora Sonsoles’ publicaba en exclusiva que los hijos del empresario deberían haber recibido casi 14 mil millones de euros de Rumasa y no van a recibir ni un euro.

Cabe recordar que Cuca García de Vinuesa trabajó en Rumasa y fue una gran amiga de José María Ruiz-Mateos tras ser su jefa de prensa. Tras escuchar la exclusiva de ‘Y ahora Sonsoles’, Cuca contradecía que José María dejara a sus hijos sin el dinero. «Lo único que quería José María, y no es que dejara a su familia abandonada, que lo que fuese la indemnización del Gobierno, no la herencia que está en marcha, se encargara un señor de repartirla», intentaba exponer Cuca.

Tras ello, Cuca aseguraba que José María Ruiz-Mateos se sintió solo y abandonado a raíz de tener párkinson. Era entonces cuando Beatriz Cortázar cortaba a la periodista para recordar lo que dijo el empresario y cómo se sentía solo pero no por su enfermedad. En ese momento, Paloma García-Pelayo pedía la palabra para poder hablar pero Cuca García de Vinuesa no le dejaba.

Paloma García-Pelayo se enfrenta a Cuca García de Vinuesa: «Deja hablar»

«Ay por favor, ¿sabéis de alguien que tenga párkinson?», preguntaba Cuca. «¿Pero podemos hablar los demás?», insistía Paloma. «Yo estoy aquí no porque venga a decir tonterías, a la que le guste bien y a la que no, que no lo oiga«, soltaba García de Vinuesa. «No, a mí lo que no me gusta es que robes absolutamente todo el tiempo, es lo único que no me gusta», le replicaba García-Pelayo.

«Bueno no os enfadéis por favor», les pedía Sonsoles. «Deja hablar a los demás un poquito«, insistía Paloma García-Pelayo. «Si yo quiero que tú hables, pero este programa me habla de algo que es mío y que es mi vida. Me quedo callada y punto. Me preguntáis si sentía solo y digo que sí, punto», decía muy alterada Cuca. «Pero no por el párkinson», volvía a decir Beatriz Cortázar mientras Paloma intentaba opinar sobre la exclusiva sin que se la entendiera al cortarla todo el rato.

«Yo no he dicho que por el párkinson, es que no me habéis dejado acabar, que la vida no es un minuto», les espetaba Cuca a las colaboradoras de ‘Y ahora Sonsoles’ muy cabreada. «Pero en televisión sí», le replicaba Paloma García-Pelayo a la vez que Sonsoles le pedía que dejara hablar a los demás.

Después de ver como Cuca García de Vinuesa no dejaba hablar a Paloma García-Pelayo le silenciaba. «Cuca deja a Paloma que hable un momento por favor«, terminaba diciendo la presentadora. Y al ver como Cuca seguía cortando a Paloma, Sonsoles pedía disculpas porque se quedaba sin tiempo.