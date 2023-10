Pablo Iglesias sentencia de tal modo el programa de Sonsoles por lo visto con Miguel Lago

Pablo Iglesias no ha podido contenerse ante la intervención tan sumamente deplorable de Miguel Lago en ‘Y ahora Sonsoles‘, el programa de Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3. El colaborador volvió a levantar grandes ampollas, esta vez con sus palabras sobre el caso Álvaro Prieto.

«En qué punto estamos como sociedad en el que en una estación de tren hay un chaval blanco, guapo y bien vestido y no hay nadie, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le echa una mano. A mí me lleva a pensar que en esta era del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros», llegó a soltar el cómico sin reparos.

Además, con la complicidad de Sonsoles Ónega, a la que a través de un micro abierto se le escuchó decir: «Totalmente, te agradezco que lo digas». Es decir, la comunicadora de Atresmedia y recién galardonada con el Premio Planeta 2023 apoyaba esas controvertidas e inaceptables declaraciones.

Algo que ha censurado Pablo Iglesias en sus redes sociales haciéndose eco del fragmento exacto del momento en cuestión, resaltando lo que dijo Miguel Lago y la respuesta de Sonsoles y escribiendo una sentenciadora frase que lo dice todo: «Este es el programa de la nueva premio Planeta».

Este es el programa de la nueva premio Planeta.



-Miguel Lago: Hay en la estación de tren un chaval blanco, guapo y bien vestido y ningún trabajador le echa una mano



-Sonsoles Onega: Totalmente, te agradezco que lo digas pic.twitter.com/5gk42wrCLf — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 17, 2023

Además, en respuesta a esta publicación de Pablo Iglesias, Elsa Ruiz, cómica y excompañera de Miguel Lago en su antigua etapa en ‘Todo es mentira’, se ha pronunciado en unos términos igualmente demoledores: “De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan ‘blanco y bien vestido’”.