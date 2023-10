Noel Bayarri destapa los sueldos que pagaba Telecinco en ‘MyHyV’ y cuesta creerlo

‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘ fue, sin ninguna duda, uno de los programas de más éxito de Mediaset España y que también sirvió a Telecinco como cantera de concursantes de realitys. Entre ellos estuvieron el canario Noel Bayarri, con una gran trayectoria dentro del programa, que ahora ha hecho público cuál era el sueldo por aparecer en el formato de Cuatro.

En una entrevista para el podcast de Druni, Bayarri fue preguntado por si «se ganaba la vida bien». Cualquiera desde su casa puede llegar a pensar que todos aquellos que aparecen en televisión cobran grandes cantidades de dinero, pero Noel Bayarri se ha encargado de desmontar ese mito: «Con lo que te pagaba el programa no se vivía bien. Era irrisorio, eran cantidades simbólicas«.

Tras dejar esto claro, el joven ha hecho público los sueldos de los pretendientes de ‘MyHyV’: «Cuando eras pretendiente, cobrabas 100 euros el día que ibas a grabar y 50 euros más si tenías cita. Se grababan unos seis programas al mes, más de eso no ibas a ganar. Una mierda al final, 600 o 700 euros al mes. La rentabilidad eran los bolos, los eventos en discotecas«.

Noel Bayarri ha confesado que para él aparecer en televisión «fue un cambio brutal». Llegó a Madrid con tan solo 22 años y ha asegurado que en cuestión de días tuvo que ser su «propio manager». Eso sí, no tardarían en aparecer los representantes: «En aquel entonces había representantes de tele cuando ya tenías cierta relevancia y ya podías encajar en otro tipo de reality. Los repres aparecían. Luego con el tema bolos también había intermediarios más que representantes».

Noel Bayarri en ‘MyHyV’.

«Lo máximo que he cobrado por un bolo han sido 3.500 euros»

De hecho, el canario ha confesado que fue gracias a los bolos por lo que pudo ahorrar dinero: «Lo máximo que he cobrado por un bolo han sido 3.500 euros. Está increíble. Para un chaval que no había hecho casi nada… Todo lo que tú podías generar estaba ahí. [Las discotecas] no tiraban el dinero porque había un negocio detrás. En ese momento estaba de moda contratarnos y funcionaba».

Aun así, Noel Bayarri ha reconocido que el mundo de la noche le acabó pasando factura: «Al principio los bolos era algo que te subía el ego y era mucho dinero par alguien. Al principio vas con toda la ilusión y, claro, a medida que vas haciendo bolos se te hace muy cuesta arriba. Era un curro durillo».

Como no, el joven también ha hablado de ‘MyHyV’ y del mal rollo que había entre ellos: «Algunas cosas gordas que pasaban, claro que lo exagerábamos, pero en algunos momentos había mucha tensión. Todo el mundo quería ser tronista. Es lógico, no pasa nada. Me acuerdo cuando me llamaron y no me lo esperaba para nada. Los primeros meses no fueron fáciles porque las chicas no me gustaban nada».