Lydia Bosch se pronuncia ante esta dura y sonada escena de ‘Mía es la venganza’

Una de las secuencias más destacadas de los capítulos de ‘Mía es la venganza‘ que se han emitido esta semana en Divinity se trata de la conversación que Sonia Hidalgo (Lydia Bosch) tiene con su hija Olivia (Natalia Rodríguez) cuando le habla de los malos tratos que sufrió por parte de Jaime Serra, su padre, que ha vuelto a su vida dispuesto a todo para acabar con ella y recuperar a sus hijos.

En esa escena en cuestión, Sonia, frente a frente con su hija, pronuncia unas palabras muy sensibilizadoras y necesarias en televisión: «Cuando una mujer es maltratada, su autoestima queda por los suelos. Cuando entras en esa espiral de violencia, te sientes pequeña y te sientes anulada. Y eres incapaz de reaccionar a nada. ¿Sabes por qué? Porque estás muerta de miedo».

«Siempre he querido manteneros a tu hermano (Fernando) y a ti lejos de esta realidad. Me dejé manipular. Y eso es lo que no quiero que te suceda a ti», añade Lydia Bosch en esta impecable interpretación. Sin duda, refleja a la perfección la situación que viven muchas mujeres que se ven sometidas por sus parejas y que no encuentran la forma de dejar atrás esa situación de violencia.

Así, consciente de la relevancia de dar voz a a las mujeres maltratadas en la vida real y para poner aún más el foco en la violencia de género, Lydia Bosch ha compartido un fragmento de esa dura secuencia en sus redes sociales en un ejercicio de sororidad y de concienciación por el potente mensaje que ‘Mía es la venganza’ transmite en ese diálogo.

«Secuencias que duelen», ha confesado la actriz protagonista de la ficción, expresando así la dureza que supuso grabar ese episodio concreto. A continuación, agradece a Natalia Rodríguez, su hija Olivia en la serie, la gran sintonía que han forjado en este proyecto. «Gracias Natalia Rodríguez por tu complicidad. Un lujo cariño cada secuencia compartida… cada secuencia vivida. Te quiero», escribe una Lydia Bosch que ya declaró que ‘Mía es la venganza’ había sido el trabajo de su vida.