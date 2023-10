La serie que repite el fenómeno de ‘Café con aroma de mujer’ llega a Divinity este octubre

Si ‘Café con Aroma de mujer‘ con William Levy y Laura Londoño fue un fenómeno mundial, la nueva serie colombiana no se ha queda atrás. Se trata de ‘Ana de nadie, un remake de la mítica ficción ‘Señora Isabel’, una telenovela que fue una revelación en los años 90.

La nueva versión de este apasionante culebrón ha cosechado un gran éxito en su país de origen y aspira a revalidar ese triunfo en nuestro país de la mano de Divinity. El canal femenino de Mediaset ha adquirido este serial amor, pasión, traición e infidelidades y su lanzamiento tendrá lugar el 30 de octubre. Eso sí, aún no se ha desvelado el horario, Quizás podría ser el relevo de ‘Mía es la venganza‘, que está a punto de encarar su reca final.

💕 #AnaDeNadie, el último fenómeno de las novelas latinas, llega en exclusiva a Divinity el 30 de octubre 💕 pic.twitter.com/95osMFgzj0 — divinity (@divinity_es) October 6, 2023

La historia de Ana va a enganchar a los espectadores desde el principio: una mujer que se ve obligada a empezar de cero cuando descubre que su marido le es infiel. Además de repetir el fenómeno ‘Café con aroma de mujer’, se da la circunstancia de que este serial es de los creadores de la telenovela protagoniza William Levy y la emblemática ‘Yo soy Betty la fea’.

De hecho, entre el elenco artístico principal se encuentra Laura Archbold, a la que los espectadores de Divinity van recordar por su papel de Paula Vallejo en ‘Café con aroma de mujer’. Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello completan el plantel de protagonistas de ‘Ana de nadie’.

Así es la serie que coge el relevo de ‘Café con aroma de mujer’

Reparto de ‘Ana de nadie’

‘Ana de nadie’ cuenta la historia de Ana, una mujer de 50 años que tiene que emprender una nueva vida después de descubrir que su marido, con quien lleva 25 años casada, le es infiel. La noticia trastoca toda su vida, pero ella no está dispuesta a dar la batalla por perdida. En un primer momento, Ana intenta salvar su matrimonio, pero no tarda en darse cuenta de que ya no hay marcha atrás. Destrozada al ver que su vida se ha derrumbado, toma la decisión de divorciarse y poner punto y final a una relación que ha durado media vida.

Así, comienza de cero y es ahí, en medio de ese caos personal, cuando se cruza en su vida Joaquín, un hombre quince años menor que ella. Él le descubre un mundo nuevo y trastoca todos sus planes. Después de su matrimonio fallido, Ana está decidida a darse una oportunidad en el amor y encontrar la felicidad junto a él. Ya no es una víctima traicionada por un marido infiel.

Cuando Horacio, su exmarido, regresa porque entiende que romper su matrimonio ha sido un error, ya no hay marcha atrás. Ana ha resucitado como una mujer renovada y diferente, una mujer que no tiene dueño y sobre la que nadie puede mandar. Ella es la única dueña de su vida, sus decisiones y su destino.