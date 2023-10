La sentenciadora frase de Isabel Gemio sobre María Teresa Campos: «Le tenía cariño pero…»

Un mes después de su muerte, el nombre de María Teresa Campos sigue sonando con fuerza, en parte, debido a la entrevista que hace una semana concedía su expareja, Edmundo Arrocet, a la revista ‘Diez Minutos’. Sobre ello se ha pronunciado Isabel Gemio ante las cámaras de Europa Press.

Este martes 10 de octubre, la periodista acudía al acto de inauguración de la II edición SIMOF Madrid y allí dejaba claro que «yo le tenía mucho cariño a María Teresa, pero la amistad de todos los días, la gente que está a tu lado en lo bueno y en lo malo eso es cuando conoces bien a una persona». De esta forma aseguraba que, aunque le tenía cariño, no eran amigas.

Isabel Gemio tiene la sensación de que «en esta profesión hay mucha frivolidad» cuando se utiliza la palabra amistad tan a la ligera. «Mis amigos los he elegido yo. Están ahí en lo bueno y en lo malo. No me ha fallado ninguno en los tiempos en los que no me ha ido tan bien la cosa. Yo le tenía cariño, respeto y admiración, por supuesto», reconoce la periodista, quien, en los últimos tiempos, tuvo sus más y sus menos con María Teresa Campos.

Respecto a las palabras de Edmundo Arrocet sobre la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, Gemio reconoce que «todo lo que ensucie esa imagen no me va a gustar». Aunque «tampoco estoy juzgando» porque «a lo mejor la otra parte tiene necesidad de decir y tiene sus razones. Yo no soy quién para juzgar a nadie».

Además, Isabel Gemio aprovecha la ocasión para hacer una profunda reflexión sobre este asunto: «Creo que los medios… Creo que hacemos a veces de jueces, demasiado, juzgamos demasiado. Todos deberíamos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos quienes somos para juzgar. Tenemos nuestra casa y nuestra vida limpias».

Si algo tiene claro Gemio, es que María Teresa «empezó a morir el día que le quitaron el trabajo». Y es que no entiende porqué retiraron ‘Qué tiempo tan feliz’ de Telecinco, ya que «tenía una audiencia buena. Podría haber estado así hasta el final. Le hubiera dado la vida. Es una mujer que vivió por y para la profesión».

Por último, la periodista responde con un «claro» cuando le preguntan si ha mostrado su apoyo a las hijas de la veterana presentadora. «He estado ahí, les he dado un abrazo», reconoce. Aunque asegura que «yo soy más partidaria de los hechos que de las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que queda de lo que hacemos en la vida», sentencia Isabel Gemio.