La atrevida petición de Kiko Jiménez a ‘MasterChef Celebrity’: «Hago un llamamiento»

Kiko Jiménez llevaba un tiempo alejado del foco mediático. En concreto, desde que ‘Sálvame’ dijera adiós a las tardes de Telecinco el pasado 23 de junio. Aunque continúa con su trabajo en las redes sociales, el andaluz echa de menos la televisión, y así lo ha reconocido en su última reaparición pública.

Este miércoles 18 de octubre, el novio de Sofía Suescun acudía a la premiere de la docuserie ‘La vida de Marta Díaz’, donde respondió a las preguntas de la reportera Europa Press que cubría el photocall. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aseguraba que, aunque está muy enamorado de su chica, por el momento «no» habrá boda. «Nosotros no somos de formalizar nada, somos de vivir el momento. Si tenemos que hacer alguna celebración cuando proceda, lo haremos. Nada de papeleos ni nada de eso», reconoció.

A la pregunta de si le gustaría formar una familia, Kiko Jiménez confesó que tampoco es algo que entre dentro de sus planes. Aunque «llegará el momento, tampoco nos dejemos llevar por una moda. Parece que hay un movimiento ahora, parece que hay que tener una familia, hijos».

Kiko Jiménez se postula para participar en ‘MasterChef Celebrity’

De esta forma, el joven dejaba claro que «todavía no lo hemos pensado». No obstante, «el día que llegue, llegará. Cuando tenga que ser, será. Y muy feliz con Sofía, eso siempre». Y es que, según reconoció, no tiene demasiado instinto paternal: «No, nada, me gustan más los sobrinos y mira que no tengo hermanos. Sí que soy muy cuidadoso con eso, me gusta mucho jugar con los críos y todo eso, pero no cambiar pañales, darle de comer… esas cosas me chocan un poco, muchas veces para darle de beber al perro se me olvida».

Además, Kiko Jiménez reconoce ser un gran amante de la cocina, como ya nos ha dejado de manifiesto en su perfil de Instagram. «Me encanta cocinar y comer. Además, se me da muy bien», admite. Por eso, no ha dudado a la hora de hacer un llamamiento para participar en algún concurso de cocina en televisión: «No ha llegado la propuesta, pero yo estoy abierto. Desde aquí hago un llamamiento por si sale alguna oportunidad, por supuesto que sí. Yo estoy abierto, se me da muy bien cocinar, pero siempre puedo aprender más».