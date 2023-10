‘Espejo Público’ tiene que cortar lo ocurrido con Lorena García y un invitado súbitamente

Lorena García, que se ha puesto a los mandos de ‘Espejo Público‘ este lunes ante la ausencia de Susanna Griso, ha protagonizado un desencuentro con un invitado. Se trataba de un traductor palestino que, desde su residencia en la franja de Gaza, ha entrado en directo telemáticamente para abordar el conflicto entre Israel y Hamas.

El ciudadano palestino ha relatado el horror que se vive, ha condenado que Gaza «es una cárcel al aire libre» por culpa del país presidido por Netanyahu y ha denunciado que «no estamos ocupando Israel, estamos ocupados por los israelíes». Lo cierto es que en las últimas horas el fuego cruzado entre el régimen de Israel y el grupo Hamas ha causado más de mil muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos.

Sin embargo, un comentario de Lorena García ha enfadado al invitado, que le ha venido a acusar de justificar el brutal asedio de Israel sobre Gaza, donde se ha bloqueado el suministro de alimento y energía. La comunicadora de ‘Espejo Público’ ha condenado el sangriento ataque de Hamas que ha causado cientos de víctimas en un festival por la paz en Israel. Acto seguido, ha establecido una línea roja en el conflicto: «Evidentemente aquí no vamos a posicionarnos».

Y ha añadido: «Entendemos el sufrimiento palestino, pero nada justifica el ataque de Hamás de las últimas horas. El ataque es brutal y además nos lleva a una guerra, y eso no beneficia a Palestina tampoco». El entrevistado, cada vez más tenso, les ha señalado por excusar nuevamente las bombas de Israel y ha encarado a la presentadora: «¿Ustedes me quieren decir lo que está ocurriendo en el terreno? No es Palestina la que está ocupando Israel, no somos terroristas, no somos antisemitas. Los judíos, a lo largo de la vida, nunca han vivido mejor que con musulmanes».

El traductor ha clamado que «estamos contra la ocupación» por parte de los israelíes. «Si fuera mi hermano y ocupa mi casa voy a estar contra él. No porque es judío o porque es cristiano. Ahora, por ejemplo, los cristianos que están sufriendo los ataques de los israelíes, ¿también son terroristas en Jerusalén y en Belén? ¿Esos también son terroristas? Son cristianos, eh, y sufren igual. No voy a decir ni más ni menos, igual que nosotros. Eso no es justo», ha sentenciado en su conexión con Lorena García.

Al hilo, ha defendido que los palestinos tienen «derecho de resistirse a la ocupación» y ha denunciado también el secuestro de niños por parte de las fuerzas armadas de Israel. Algo que ha provocado una nueva confrontación entre Lorena y el invitado. «Esta conexión no nos va a llevar evidentemente a ningún sitio. Hamas ha hecho exactamente lo mismo que usted ahora está afeando a Israel, porque Hamas también ha secuestrado a niños, también ha secuestrado a mujeres, también ha secuestrado a jóvenes, también ha secuestrado a ancianos. Su vida está desde luego en serio peligro», le ha contrariado la periodista.

«Yo le digo que usted misma y otros saben la verdad, pero ninguno se atreve a decirla. Todos los que han hablado está convencidos de que tenemos el derecho de resistirnos, pero nadie se atreve a decirlo. ¿Sabes quién te controla? Quien tú temes criticar y todos temen criticar», le ha espetado el traductor a Lorena García. Unos términos que han obligado al equipo de ‘Espejo Público’ a cortar la conexión con él abruptamente y sin darle opción de despedirse.