El impecable recado de María Patiño a Aitana tras la polémica que remueve conciencias

Aitana Ocaña se ha convertido, sin quererlo, en una de las protagonistas de la semana. La cantante catalana, que estrenó hace unos días su gira ‘Alpha Tour’ en Valencia, recibió un aluvión de críticas debido a una de las coreografías. Un sensual baile que muchos han tachado como no apto para menores, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de sus fans son niñas.

En estos últimos días, la exconcursante de ‘OT 2017’ ha tenido detractores, pero también muchos defensores. La última en sacar la cara por ella ha sido María Patiño, quien ha roto una lanza a su favor. A través de su perfil de X, antes Twitter, la presentadora de ‘Socialité’ la dedicaba un mensaje que empezaba con un cariñoso «querida Aitana».

El cariñoso mensaje de María Patiño a Aitana

«Querida Aitana, cuando empecé en mi profesión me recomendaron no utilizar escote», comenzaba recordando la periodista. Sin embargo, continúa, «me rebelé, ¿soy menos periodista? ¿menos seria? Mis tetas no me restan, mi forma de hablar no me resta. Sólo me resta no ser fiel a mí misma». Un comentario que ha recibido multitud de aplausos, algunos de ellos de compañeros como Miguel Frigenti, quien le escribía: «Eres enorme y te echo de menos».

Además de María Patiño, otros muchos famosos y compañeras de profesión de Aitana no han dudado en salir en su defensa. Una de ellas era Ruth Lorenzo, quien opinaba lo siguiente: «Creo que no está cambiando, está creciendo como ser humano y como artista. Lo que está haciendo en el escenario es maravilloso y no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. Veo a una mujer que está creciendo, empoderada, bella y a quien no le guste que no vaya a sus shows».

Además, la cantante murciana recordaba que Aitana «es una mujer libre» y no entiende el machaque al que le han sometido. «Yo si fuese ella me lo pasaría por el forrísimo. Es una artistaza. El crecimiento natural de un artista te lleva a descubrirte y explorar, para nada lo veo sexualizada», sentenciaba la que fuera nuestra representante en Eurovisión 2014.