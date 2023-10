Carlota Corredera airea «fuego amigo» al hablar de la cancelación de Jorge Javier en Mediaset

Carlota Corredera va soltando perlas sobre Mediaset en cada declaración que concede. Si hace unos días cebaba que algún día contará la verdad sobre su polémica salida de Mediaset, en otra entrevista reciente a la revista Porfolio de El Español, además de ahondar en el trasfondo de su despido con el documental de Rocío Carrasco como detonante, hablaba de mal porvenir de los ‘Cuentos Chinos‘ de Jorge Javier Vázquez.

Con tan solo diez emisiones en antena, el grupo de comunicación decidió darle matarile al formato por unos resultados de audiencia que no cumplían con las expectativas marcadas. No solo no disputó terreno a Pablo Motos como se esperaba, sino que menoscabó la franja de access prime time con datos entre el 5% y el 7% de cuota de pantalla. Algo verdaderamente inasumible.

Sin embargo, en ese fiasco de la nueva apuesta con Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera tiene algo que decir y así lo ha hecho en declaraciones al citado medio. «Habrá que valorar el respaldo que ha tenido un programa y otro por parte de sus cadenas», plantea respecto al muy diferente tratamiento de Antena 3 a ‘El Hormiguero’ y el de Telecinco a ‘Cuentos Chinos’.

«Cuando un programa se emite sin publicidad para protegerle, pues eso también hay que valorarlo, ¿no? Hay muchas maneras de proteger a un programa y muchas maneras de perjudicarle desde dentro», desliza la presentadora, lanzando así la piedra.

Ante estas palabras, y a la pregunta de si cree que Jorge Javier Vázquez ha sido boicoteado desde dentro de la cadena, Carlota Corredera afirma que «no puedo hacer una afirmación tan grave cuando no he estado dentro para verlo». No obstante, con su experiencia como directora y presentadora asegura que «hay programas que en un momento dado se han protegido, se han cuidado, mimado, promocionado» y otros, en cambio, no tanto. ¿Podría haber sido el caso de ‘Cuentos Chinos’? «Puedes tener fuego amigo en la tele como en cualquier otro sitio de tu vida», sentencia la periodista gallega.