Ana Obregón detiene su entrevista en TV3 por una pregunta de Miguel Bosé: «No voy a hablar»

Ana Obregón sigue su periplo por diferentes programas de televisión tras la polémica que generó su decisión de ser abuela mediante la gestación subrogada utilizando el semen de su hijo. Si hace unos días visitaba a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’, este sábado la actriz y presentadora daba el salto a TV3 como invitada de ‘Col-lapse‘.

Si hay algo que ha caracterizado siempre a Ana Obregón es lo fantasiosa que es. Por eso, le llamaban Antoñita la fantástica. Sin embargo, la actriz y presentadora ha aprendido a que le resbale todo lo que digan de ella para que no le afecte. «Lo que opine la gente no me importa nada», aseveraba ante Ricard Ustrell.

«Que te critiquen o no te critiquen en redes sociales debe dar igual. Tú tienes que tener una fuerza interior de decir yo me valoro como soy y lo que opine la gente no me debe afectar», insistía Ana Obregón. «¿Y no hay un punto cínico en eso de no escuchar a la gente?», le preguntaba el presentador. «Yo es que hay una palabra que odio que es juzgar. A mí me juzga Dios o un juez, pero no me juzga una persona. Nos pasamos la vida juzgando y criticando a la gente de si está gorda, baja o si tiene ojeras. ¿Dónde vamos a parar? Es todo muy negativo», añadía.

👉 @anitaobregon: “El que opini la gent, no m’importa gens”



La convidada explica que perdre el seu fill li ha canviat la perspectiva en moltes coses.#Col·lapseTV3

📲 https://t.co/7UgdQ449mK pic.twitter.com/8wy4L1Z1NR — TV3.cat (@tv3cat) October 28, 2023

Ana Obregón se niega a hablar del supuesto acoso del padre de Miguel Bosé

Durante la entrevista, Ricard Ustrell quiso indagar más en la vida personal de Ana Obregón y si es verdad que ha tenido novios famosos como Alberto de Mónaco o Miguel Bosé. Sobre el Príncipe de Mónaco aseguró que solo eran amigos. Con respecto al cantante si reconoció haber tenido un romance. «Fue una relación maravillosa, mi primer amor adolescente. Él empezaba a triunfar con sus canciones. Que, por cierto, han hecho una serie y salgo por ahí», comentaba la actriz y presentadora.

Era entonces cuando Ricard Ustrell aprovechaba para preguntarle por el episodio que se narra en ‘Bosé’, la serie que estrenará Telecinco próximamente, sobre el abuso que sufrió por parte del padre del cantante. «No, no sales por ahí. Se reproduce un supuesto acoso del padre de Miguel Bosé«, le soltaba el presentador. «Sabía que me ibas a preguntar por eso. Ricard, si no te importa, prefiero no contestar por respeto a una persona que ya no está. Yo respeto mucho a las personas cuando ya no están», le pedía Ana Obregón.

«Pero, ¿has sufrido acoso en tu vida?», insistía Ricard Ustrell. Y tras varios segundos en silencio, Ana Obregón trataba de zanjar el tema. «¿Por qué no quieres hablar de esto?», se preguntaba el presentador. «Pues porque en el caso del padre de Miguel silencio. En la serie no sé lo que se dice», aseveraba Ana. «Pues dicen que sufriste un acoso por parte del padre de Miguel Bosé», le explicaba Ricard. «Mmmm, no voy a hablar de eso«, sentenciaba ella.