Señalan que no es descartable que ‘Sálvame’ pueda volver a la parrilla de Telecinco

Ana Rosa Quintana afronta su segunda semana al frente de ‘TardeAR’ en las tardes de Telecinco. Lo hace después de haber cerrado su primera semana con mínimo a punto de bajar de los dos dígitos. Unos datos que reflejan la crisis que atraviesa la cadena de Mediaset tras la cancelación de ‘Sálvame’.

Y es que más allá de las audiencias también son muchos los fans de ‘Sálvame‘ que no han dudado en expresar lo mucho que echan de menos un programa como el que conducía Jorge Javier Vázquez. Así, no hay duda de que Telecinco no levanta cabeza desde que decidió deshacerse del programa de La fábrica de la tele.

Tampoco a Jorge Javier Vázquez le va mucho mejor con ‘Cuentos chinos’. El programa con el que el presentador y La fábrica de la tele volvían a Telecinco tras el final de ‘Sálvame’ tampoco está funcionando en el access prime time. Así, el programa que llegaba para intentar ponerle las cosas difíciles a ‘El Hormiguero’ está siendo un lastre para la cadena hasta el punto de que ya han cancelado su emisión en el prime time del jueves para tratar de proteger a ‘GH VIP’.

Una colaboradora de ‘Sálvame’ deja caer su vuelta ante la crisis de Telecinco: «No lo descarto»

Ante los malos datos que está cosechando ‘Cuentos chinos’ y el mal arranque que ha tenido Ana Rosa Quintana en las tardes se ha pronunciado Laura Fa. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ se moja hasta el fondo en su última entrevista. «Es una incógnita que tenemos todos porque las mejores mentes y más brillantes de ‘La fábrica de la tele’ están trabajando en este programa. Tienen mucha más presión porque tampoco está funcionando Ana Rosa, que hizo un 10%, y ella no tiene esta presión«, asegura la colaboradora de ‘Espejo Público’.

Por todo ello, cuando le preguntan en ‘El suplement’ de Catalunya Ràdio si podría volver ‘Sálvame’ en un futuro, Laura Fa no lo duda. «Yo no lo descarto. Como Ana Rosa haga un 8,7 o 9… No descarto que alguien con dos dedos de frente diga que vuelvan. Nosotros hacíamos un 14, son cuatro puntos menos», sentencia la periodista que ahora ha dado el salto a Antena 3 como colaboradora de ‘Espejo Público’ junto a compañeros como Gema López o Pilar Vidal.