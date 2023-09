Terelu Campos deja paralizada a Sonsoles Ónega en directo: «Eres la digna sucesora…»

No están siendo días fáciles para Terelu Campos y Carmen Borrego tras la muerte de María Teresa Campos a los 82 años de edad. Tras dos días ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la presentadora fallecía tras sufrir una insuficiencia respiratoria aguda el pasado domingo.

Tras salir ante los medios de comunicación en torno a las 17:00 horas, Terelu Campos también ha querido tener un bonito detalle con Sonsoles Ónega y entrar en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para agradecerle su apoyo y su cariño tras haber acudido al tanatorio por la mañana.

«Hablaba esta mañana con tu hermana y me decía que no somos conscientes de lo que hemos vivido. ¿Cómo estás?», le preguntaba Sonsoles a Terelu Campos. «No, lo decía antes. Para todos se ha ido María Teresa Campos pero para nosotras se nos ha ido nuestra madre y entonces en ese sentido es muy difícil ver la dimensión. Nosotros sabíamos lo que era nuestra madre en lo personal y en lo profesional pero al final convivíamos en una mezcla muy diferente al resto del público, respondía ella con cierta entereza.

Tras ello, Terelu volvía a agradecer a todas las personas anónimas, a os políticos y todos los compañeros que se habían acercado hasta el tanatorio para darle el último adiós a su madre. «Quiero agradecer a todos, a sus Majestades los Reyes que han enviado su pésame a través de un telegrama, quiero agradecerles a los Reyes Felipe y Letizia ese gran detalle. Como también he hecho al Presidente del Gobierno y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid», aseveraba Terelu Campos.

Era entonces cuando Sonsoles reivindicaba la figura de María Teresa. «Tu madre marcará a generaciones que la seguimos por hacer lo que hizo con el coraje, la valentía y la falta de prejuicios y la forma que tuvo de actuar y de abrir camino en momentos difíciles», le decía la presentadora a Terelu. «Eso el primero que te lo ha podido decir es el pedazo profesional del que has heredado lo grande que eres que es tu padre porque él ha formado parte de la vida de mi madre. Ella ha sido una luchadora en un mundo de hombres», sentenciaba la que fuera presentadora de ‘Sálvame’.

«Quiero agradecerte que hayas venido hoy, quiero agradecerte Sonsoles que siempre has estado pendiente de ella y quiero que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido un mensaje tuyo de preocupación y de cariño hacia ella. Nunca me he sentido sola por tu parte y eso no se me olvidará jamás por eso estoy ahora mismo aquí contigo por agradecimiento», le reconocía Terelu a Sonsoles Ónega.

Terelu Campos, a Sonsoles Ónega: «Eres la digna sucesora de las reinas de la mañana»

Por su parte, Sonsoles Ónega reconocía que «me he quedado con ganas de conocer mejor a María Teresa Campos y de sentarme con ella y que me cuente que es esto de la tele». «Tenía muchas ganas de aprender de ella y nos faltó tiempo», añadía Sonsoles. «Desgraciadamente, lo sé. Cuando empezaste el programa tú sola recuerdas lo que ella dijo ese verano ‘eres la digna sucesora de las que somos o hemos sido las reinas de las mañanas'», le replicaba Terelu Campos.

«Es muy bonito lo que estás diciendo, me sonroja y estoy sudando. Te espero en este plató, vente un día y hablamos de María Teresa y de todo lo que tenemos que hablar que es mucho», le pedía Sonsoles a su compañera. «Lo haremos», reaccionaba ella. «Gracias por atender a esta casa que fue la de tu madre», terminaba diciendo Sonsoles Ónega.