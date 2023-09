Risto Mejide no puede callarse sobre Luis Rubiales y alza la voz por su dimisión: «Me hierve…»

Luis Rubiales anunciaba este domingo su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras su beso no consentido a Jenni Hermoso y su deplorable gesto durante la celebración del Mundial. La noticia saltaba rápidamente a todos los programas de televisión, que se hacían eco de la noticia e incluso analizaban los últimos pasos del que fuera presidente de la Federación.

Aunque anunciaba la noticia mediante un comunicado, Luis Rubiales había desvelado antes en una entrevista a una televisión extranjera que no le quedaba más remedio que renunciar al puesto. Han sido precisamente esas declaraciones las que ha hecho explotar a Risto Mejide desde ‘Todo es mentira‘: «Tengo la teoría de que si un extraterrestre viniese y viese esa entrevista, pensaría que dimite por la ‘presión feroz’, que es lo que dice al periodista».

«Pensaría, ‘realmente hay que ver qué malo ha sido todo el entorno con él que al final tiene que dimitir. Un hombre que ama a su familia y al fútbol español’. Es la conclusión que sacaría uno si la viera y no supiera nada más», ha proseguido manifestando el presentador de Cuatro mirando seriamente a la cámara.

Risto Mejide: «Me parece un acto de hipócrita como pocos he visto en televisión»

«¿Cuál es el problema? Que sabemos todo lo demás. Que no tiene que dimitir por esa ‘presión feroz’. Me hierve la sangre. Hay una cosa que siempre he dicho y es que, al margen de las equivocaciones que uno pueda tener, respeto a la gente honesta. A la gente de verdad. A la gente que no se esconde. ‘Oye, la he cagado en esto’, y ya está, tiro para adelante», ha insistido Risto Mejide.

El presentador ha ido más allá y se ha mostrado tajante a la hora de sentenciar a Luis Rubiales y a todo su entorno. «Lo que no puedo tolerar es la hipocresía. Y en este caso, lo siento mucho, pero me parece un acto de hipócrita como pocos he visto en televisión», ha acabado diciendo con el semblante serio.