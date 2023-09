Pocholo Martínez-Bordiú no se calla y larga por qué le han dejado fuera de ‘GH VIP 8’

Pocholo Martínez-Bordiú era uno de los nombres que circulaban en las quinielas de ‘GH VIP 8’. Su participación parecía estar garantizada a raíz de las publicaciones que hacía en Instagram y en las que prácticamente confirmaba su fichaje. Sin embargo, no apareció durante la gala de estreno.

Y que finalmente no haya sido concursante del reality cuando se daba por hecho ha llamado poderosamente la atención y ha llevado a sus seguidores a preguntarse por qué. Una pregunta que ya tiene respuesta gracias a la publicación que ha lanzado este viernes y donde cuenta con detalle los motivos por los que se ha caído del casting en el último momento.

«Vamos a seguir esta huella que es la huella de ‘GH VIP‘ de este año. La he seguido, la he recorrido hasta el final y, al llegar al final, ¿qué ha pasado? Pues yo quería ir porque la gente me lo pide, es divertido y me gusta hacer televisión, y os gusta verlo en casa, pero no hemos llegado a un acuerdo económico», empieza explicando Pocholo Martínez-Bordiú.

«Es alucinante que no se pongan la pila por la audiencia. Hay maneras de divertirte: solo o con vosotros. Yo quería ir, pero me he quedado en casa y, como me he quedado en casa, solo os voy a enseñar lo que voy a hacer para que se me quite el mal rollo que tengo», prosigue mientras muestra cómo entra en su piscina y rescata a una lagartija que está a punto de ahogarse.

«Le voy a salvar la vida para que se me quite el tema de no haber ido. Tampoco pedía mucho, pero hubiera querido ir, lo tenía claro y estaba con toda la energía y la potencia, pero nada, a casita, porque esta gente ha preferido a otras personas. ¿Pero cómo es posible que por dos pesetas no me lleven?», se pregunta Pocholo Martínez-Bordiú notablemente disgustado y dejando caer que en la producción de ‘GH VIP 8’ han optado por sustituirle por un fichaje más económico.