Pedro García Aguado se subleva con ‘GH VIP’ tras incumplir las normas: «No permito que…»

Una de las principales novedades de ‘GH VIP‘ ha sido la incorporación de un concursante infiltrado. El pasado domingo el reality daba a conocer a los espectadores la identidad de dicho concursante: Pedro García Aguado. Sin embargo, los habitantes de la casa no sabían su condición de infiltrado hasta que él mismo se ha ido de la lengua. Un desliz que ha tenido consecuencias para el conocido como ‘hermano mayor‘.

«La ha liado parda. El espíritu del colibrí le ha invadido y se ha ido de la lengua», ha comentado Marta Flich nada más arrancar la gala. De igual manera, la presentadora ha añadido: «Pedro lo ha aguado todo. No ha soportado la presión y se ha ido de la lengua. Esta noche va a ser decisiva».

Poco después, el espacio ha conectado con el salón de la casa donde se encontraban todos los concursantes. En un momento determinado, la presentadora le ha informado: «Has sabido ser un buen colibrí, pero en el último momento has fallado en tu misión. Te has ido de la lengua Pedro. Tú les has dicho, sabes a lo que me refiero. Enseguida vamos a anunciar esas consecuencias. Tu aventura Pedro, acaba aquí».

En ese instante, Pedro García Aguado se ha rebelado y le ha espetado: «No estoy de acuerdo. Yo me despido, pero no estoy de acuerdo. Hay una línea espacio – tiempo que no me cuadra. No me cuadra«. En la misma línea, el concursante infiltrado ha proseguido diciendo: «Yo hay un momento en el que me rompo porque la vida aquí es muy intensa, pero es después de que voten. Nunca antes. No permito que me vaya de aquí perjudicando a este grupo».

Pedro: "Yo hay un momento en el que me rompo, pero una vez que ellos ya habían votado" #GHVIPGala2 pic.twitter.com/qLyY7cJE9U — Gran Hermano (@ghoficial) September 21, 2023

La contundente réplica de Marta Flich

Tras este levantamiento, Marta Flich ha defendido su postura frente a Pedro García Aguado. «Sabemos perfectamente de lo que hablas y fue después de eso, efectivamente como tú dices, pero lo dijiste. También es verdad que hasta que no escucharas la contraseña no podías desvelar tu identidad«, ha señalado la presentadora ante la estupefacción del infiltrado.

Marta Flich: "Hasta que no escucharas la contraseña, no podías decir tu identidad real" #GHVIPGala2 pic.twitter.com/NjNzjZc2rb — Gran Hermano (@ghoficial) September 21, 2023

La proposición de Marta Flich a Pedro García Aguado

Tras este momento de tensión entre Pedro García Aguado y Marta Flich, la presentadora se ha encargado de rebajar el ambiente al pronunciar unas emotivas palabras reseñando su faceta deportiva. «Eres un campeón», le ha comentado. Acto seguido, el infiltrado le daba el testigo a Javier Fernández. Justo después de que el patinador se fuese dirección a la casa, Marta le ha comunicado: «Antes mencioné la palabra consecuencia. No hablé de penalización, pero sí te voy a decir otra palabra: dilema. Ahí te lo dejo». Poco después, Marta Flich ha vuelto a conectar con él para hacerle una determinante proposición: ser concursante oficial.