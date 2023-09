‘La Voz’ encaró una situación inédita con un aspirante en su segunda audición en Antena 3

Gonzalo Sarfatti, tiktoker y cantante argentino provocó que los coaches de ‘La Voz’ tomaran una arriesgada decisión durante las segundas audiciones a ciegas de este viernes 22 de septiembre. El joven comenzó una relación a distancia con su actual pareja, residente en España, a la que no pudo conocer hasta septiembre de 2021.

En estos momentos, ambos viven en Málaga y son una de las parejas más virales de Instagram y TikTok. Tal y como ha comentado Gonzalo Sarfatti en su vídeo de presentación, su sueño es dedicarse a la música. Por ello, ha probado suerte en el talent musical de Antena 3. El joven, de 20 años, se ha decantado por la mítica canción de Queen ‘Love Of My Live’.

Sin embargo, se ha puesto tan nervioso, que la actuación no le ha salido como él esperaba, y ninguno de los coaches se ha dado la vuelta. Visiblemente decepcionado, el concursante se ha intentado justificar: «Me llamo Gonzalo Sarfatti y créeme que yo no canto así. Estaba muy nervioso».

Antonio Orozco no ha dudado en mostrarle su apoyo: «Déjame que te diga una cosa. Ese escenario es muy complicado, estas cosas pasan. Me gustaría destacar tu determinación. Son los nervios, pero estamos seguros de que no cantas así. Es un minuto y medio de tu vida. Gracias por haber venido hasta aquí».

La decisión de los coaches de ‘La Voz’ con Gonzalo Sarfatti

Cuando el joven se disponía a salir del plató de ‘La Voz’, los cuatro jueces le han pedido que no lo hiciera, ya que tenían que valorar si usarían un comodín o no. Para terminar de deliberar, Pablo López ha cogido la guitarra del chico y le ha animado a cantar de nuevo, mientras él le acompañaba. Esta vez sí, Gonzalo Sarfatti ha estado a la altura y ha logrado que los jueces decidieran darle una nueva oportunidad.

En el backstage, Eva González comentaba a la familia del concursante: «Os recuerdo que puede ser que haya una segunda oportunidad. Solo tiene una opción en todas las audiciones». Tras un breve debate entre los cuatro coaches, Luis Fonsi anunciaba la decisión final: «Vas a tener una segunda oportunidad de audicionar nuevamente, a ver qué pasa».

«Será con otra canción y en un momento que nosotros no sepamos», le ha explicado Malú. Por último, Pablo López le ha recomendado que se quedase «unos días más» en Madrid para preparar un gran espectáculo. Antes de que Gonzalo abandonase el plató, Orozco le ha recordado que «esto solo lo podemos hacer una vez. Y esa vez te la acaban de regalar a ti».