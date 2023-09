La jugarreta de ‘Socialité’ que deja en jaque a María Patiño: «Voy a llamar a mi abogado»

La Inteligencia Artificial ha llegado a ‘Socialité’. El equipo del programa le ha hecho una jugarreta a María Patiño, haciéndola creer que una de sus excompañeras de ‘Sálvame’ le había traicionando difundiendo un audio suyo rajando contra los redactores del programa que presenta.

«Me dicen que tenemos una última hora sobre una traición», anunciaba la propia María Patiño dando paso al vídeo, sin saber que la traidora era ella. En los audios difundidos por ‘Socialité’, la presentadora se quejaba de los contenidos del programa, y se refería a sus compañeros como «estos niñatos».

«Es que yo ya no entiendo el programa. No sé de que va ‘Socialité’. Están todo el día hablando de fútbol. ¿Quién se creen? ¿Manu Carreño? Y cuando no es fútbol son las mujeres de los futbolistas. ¿Pero a mí que me importa lo que vale el chándal de Georgina?», se pregunta la comunicadora.

La rajada de María Patiño contra los redactores de ‘Socialité’

Aunque lo peor de estos audios llega cuando María Patiño empieza a rajar de los redactores del programa: «Yo lo entiendo, al final los redactores son una panda de niñatos que se piensan que su mundo es el real. Pero, por favor. ¿Lola Lolita? ¿Pero quién es esa tía? ¿Con qué Rivera se ha casado para que yo tenga que hablar de ella?».

Y va más allá, la presentadora cree que «‘Socialité lo tendría que dirigir yo y no el papanatas ese de Javier de Hoyos. Yo sí traigo buenos temas, yo sí tengo información, yo sí conozco a los famosos. Yo soy el programa», sentencia, dejando claro, además, que «estoy toda la semana sedienta de exclusivas para llegar el sábado y que me digan que una tal Samantha de ‘Operación Triunfo’ se ha enrollado con uno de las tentaciones. Oye, por favor… Es que si yo lo sé, no voy a trabajar».

La gallega no podía creer lo que estaba escuchando, y al finalizar el vídeo, explicó: «Sé perfectamente a quién le mandé esos audios. Sé donde han salido». Sin embargo, Miguel Ángel Rech decidió parar la broma confesándole a la presentadora que se trataba de audios falsos creados con Inteligencia Artificial. «Evidentemente esta que habla no eres tú, María. Son audios creados con una aplicación y solo nos ha costado un euro», le explicó el redactor.

María Patiño se tomaba con humor la broma. Aunque, entre risas, le aseguraba a su compañero que iba a ponerse en contacto con su abogado: «A lo mejor te denuncio, ¿qué tienes a tu nombre?».