Jaime Cantizano abochorna a Jordi González por lo visto en su programa: «Qué vergüenza»

Quedan solo dos días para que Jordi González salte a las tardes de TVE con ‘La Plaza’, el nuevo magacín vespertino de la cadena pública para competir contra Ana Rosa y Sonsoles Ónega. Previo a su estreno, el presentador visitaba este lunes a Jaime Cantizano en ‘Mañaneros’.

“Según el diccionario, una plaza es un lugar de encuentro en el que la gente puede reunirse y tratar sus temas. A partir de este miércoles, en La 1 tiene usted a diario su propia plaza, el nuevo programa de Jordi González», empezaba diciendo Jaime Cantizano al presentar a su compañero.

Tras ello, Jordi González explicaba lo que vamos a ver en ‘La Plaza’ desde este miércoles a las 18:30 horas. «Vamos a reunirnos cada tarde con mujeres que tienen mucho que decir. Vamos a hablar de lo que la gente habla durante el día«, recalcaba el presentador.

Acababa de empezar su entrevista y Jordi González soltaba un dardo a sus compañeros de ‘Mañaneros’. «Para mí el mejor invento del siglo XX es el aire acondicionado junto con la tele. Yo no podría vivir sin aire acondicionado. Esto no es una indirecta. No estoy insinuando que en este plató haga mucho calor, ni mucho menos, nunca lo haría por favor. Pero qué calor, o yo voy muy abrigado», soltaba sin cortarse el presentador de TVE. «Aviso para el plató de ‘La Plaza’ vamos a regular bien la temperatura, no tengamos problema», advertía entonces Cantizano con sorna.

Además, Jordi González ha querido agradecer a Terelu Campos su gesto de darle su primera entrevista tras la muerte de María Teresa Campos. «Llamamos a Terelu para plantearle colaborar en el programa y no lo dudó. Enseguida le hizo ilusión», confesaba él. «Y tiene un detalle con nosotros, que me parece muy generoso, y es que va darnos la primera entrevista después de la tragedia que ha supuesto la pérdida de su madre. Antes que a las revistas o a otros programas cobrando, va a darnos la entrevista el día del estreno«, revindicaba Jordi.

Algo que servía para que Jaime Cantizano le recordara tanto a Jordi González como a todos los espectadores que Terelu Campos iba a ser también colaboradora suya. «Ella ha dicho: Yo ficho por La Plaza si ficho por Mañaneros, si no hay Mañaneros, no hay La Plaza», comentaba entonces con sorna Jordi. «La tenemos que compartir, nos la compartimos«, añadía.

Terelu Campos, colaboradora de 'La Plaza' dará su primera entrevista en exclusiva después de la muerte de su madre María Teresa Campos #Mañaneros25S



⭕️https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/uIpO7wC7RA — La 1 (@La1_tve) September 25, 2023

‘Mañaneros’ avergüenza a Jordi González con su pasado

Aprovechando la visita de Jordi González a ‘Mañaneros’, Pedro Santos, el hombre de los archivos de TVE y creador de ‘Viaje al centro de la tele’ emitía las imágenes de los inicios del presentador catalán en la televisión. Aunque incluso anterior porque la primera imagen correspondía a cuando Jordi presentó un programa de música en Radio Barcelona de la Cadena SER en 1984. «¡Qué vergüenza!«, exclamaba entonces Jordi llevándose las manos a la cabeza.

«No me acordaba de esto. Que trabajé en Los 40 sí, y a mucha honra, pero no que eso estaba grabado. ¿No lo hacía mal para ser tan pequeño no?», preguntaba Jordi completamente ruborizado. Tras ello, Pedro Santos rescataba unas imágenes de Jordi junto a Norma Duval en ‘La palmera’, el programa que presentó el catalán en las tardes de La 1. «¿Verdad que es el cabello lo que más nos inquieta cuando nos vemos en vídeos y fotos del pasado? Tengo pelo pero de otro color…», bromeaba.