Iker Casillas denuncia «acoso» de ‘Socialité’ y clama a Telecinco el cierre del programa

‘Socialité’ adelantaba este sábado en exclusiva que Iker Casillas habría compartido sus vacaciones tanto en Italia como en España con la chica con la que se le ha relacionado en los últimos meses, la periodista deportiva Ana Quiles.

Después de que el programa presentado por María Patiño adelantara ya hace unas semanas que Iker Casillas había sido pillado con Ana Quiles en Roma; ahora ‘Socialité’ ha asegurado que el que fuera portero y capitán de la Selección Española y la periodista deportiva han compartido destino durante este verano.

Antes de dar la información, María Patiño ya se mostraba irónica con este asunto. «Sé que informar de Iker Casillas es un riesgo para nosotras. Pero en esta ocasión estoy convencida de que no va a mandar mensajes imprudentes a nadie», avisaba la presentadora intuyendo que una vez más el futbolista iba a estallar contra ellos como así ha sido.

No obstante, Laura Roigé dejaba claro que «Iker Casillas nos lo ha puesto bastante fácil para que le pillemos». Y es que tal y como explicaba la reportera el programa ha podido descubrir cómo ambos han estado en Cerdeña este verano y recientemente en Tabarca tal y como ellos mismos han publicado en sus redes sociales aunque en diferentes días para tratar de despistar.

«Pueden coincidir en Cerdeña, pueden coincidir en Madrid, pero ya coincidir en Tabarca ya no cuela», sentenciaba la reportera de ‘Socialité’. Y es que como aseveraba Laura Roigé, la isla de Tabarca en Alicante no es tan grande como para no poder haber estado juntos.

Iker Casillas, contra ‘Socialité’: «Pena que no os cierren el programa»

Y como bien vaticinaba María Patiño, Iker Casillas no ha tardado en reaccionar y explotar contra ‘Socialité’. «La cantidad de estupideces que sacáis de mi no tiene fin! Os importa una mierda todo! La pena es que no os cierren el programa! Todo el día dando por saco con gilipolleces. Dejadme en paz, porque esto también es acoso», se queja el futbolista.