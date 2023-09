Horóscopo semanal, del 2 al 8 de octubre de 2023: Predicciones para cada signo zodiacal

Iniciamos la primera semana del mes de octubre y la astróloga Esperanza Gracia ya ha adelantado lo que van a depararnos los astros en todos los signos zodiacales durante estos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, inmersos ya en el otoño y tras el influjo de la superluna -Luna de la cosecha- del pasado viernes, comenzamos octubre con la Luna menguando, y el viernes 6 alcanza la fase de Cuarto Menguante en Cáncer, que contribuye a que nuestras emociones y sentimientos estén a flor de piel. Venus continúa transitando por Leo y la pasión será la gran protagonista en el amor. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Consulta cómo te va a ir esta semana, con los pronósticos del horóscopo en cada signo del zodiaco del lunes 2 al domingo 8 de octubre de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

Es probable que tus decisiones sean cuestionadas y no gusten a todo el mundo, pero tú vas a tener una gran lucidez mental y nada te hará dudar ni te apartará de tu camino. Tu forma de ver las cosas es tan original que vas a atraer mucho. Tendrás energía para obtener lo imposible, y puedes conseguir logros importantes. No te asustará el riesgo y la suerte se pondrá de tu parte.

Horóscopo semanal Escorpio

El Cuarto Menguante puede desencadenar cambios que van a resultar muy positivos, aunque ahora mismo te llenen de dudas, y puede suceder algo inesperado que haga que te des cuenta de que la suerte está de tu parte. Van a llegar nuevos alicientes a tu vida que te alegrarán, ayudándote a sentirte más ligero y liberado de preocupaciones.

Horóscopo semanal Aries

Despides septiembre con la magia de la Luna en tu signo y los buenos aspectos de Venus, que te aportan un magnetismo especial y mucho carisma para conseguir grandes progresos, sobre todo en el amor, donde vas a arrasar. Si hay alguna cuestión pendiente que te inquieta, ahora podrás zanjarla definitivamente. La familia puede mostrarse muy generosa contigo.

Horóscopo semanal Géminis

Puedes pasar por momentos de tensión debido a algo que escapa de tu control, pero la Luna menguando en tu signo, los días 3 y 4, te va a ayudar a dejar atrás sinsabores del pasado. Aunque te sientas un poco perdido, vienen a tu vida novedades que te alegrarán. Es hora de desprenderte de lo que ya no te aporta nada y de atreverse a cerrar un ciclo.

Horóscopo semanal Tauro

Puede que las cosas no sean como las habías imaginado, pero comienzas octubre bajo la protección de la Luna en tu signo, los días 1 y 2, y vas a poder hacer frente a todo lo que venga. Estás muy sensible; no te obsesiones con lo que otros puedan pensar de ti y ve a lo tuyo. Te sentirás atraído por lo nuevo y por personas diferentes que te alejen de la rutina.

Horóscopo semanal Virgo

Puedes sentirte con falta de energía, y es que llevas un ritmo agotador. Necesitas parar un poco para ver las cosas desde otra perspectiva. Aprovecha que Mercurio transita por tu signo hasta el día 5 para dialogar y poder resolver cuestiones que te alejan de alguien que quieres. No descuides lo que te une a los demás y fortalece lazos para remontar el vuelo y recuperar el ánimo.

Horóscopo semanal Cáncer

Estás ocupado en demasiadas cosas, y querer abarcar mucho puede hacer que te disperses y acabes perdiendo de vista lo importante. No consientas que el trabajo y las responsabilidades saturen tu vida y busca distracciones para desconectar. El Cuarto Menguante en tu signo, el día 6, te debilita, pero también disipa tus dudas y puede traerte un cambio que necesitas.

Horóscopo semanal Piscis

Bajo el influjo del Cuarto Menguante de la Luna, vas a tener la oportunidad de hacer cambios o tomar decisiones que favorecerán tu vida y te abrirán nuevas puertas. Tendrás el valor de enfrentarte a lo que te preocupa y te sentirás liberado y dispuesto a pasar página. Alguna propuesta interesante que te habían hecho y estaba en el aire se puede concretar ahora.

Horóscopo semanal Libra

Muchas felicidades. Además del Sol y Marte, desde el día 5 vas a contar también con el planeta Mercurio en tu signo, que aclara tus ideas y te llena de pensamientos positivos para que puedas con todo. Este tránsito te ofrece días muy propicios para tener éxito en exámenes y entrevistas de trabajo. Atento a las corazonadas; vas a tener un sexto sentido muy certero.

Horóscopo semanal Leo

Con el planeta Venus en tu signo, tu carisma y tu poder de seducción están disparados. Es el momento de disfrutar del amor y de la pasión que despiertas. Y si has sufrido una decepción, olvida los malos recuerdos para dejar abierto el camino a nuevas relaciones. Aunque algún obstáculo o retraso puede frenar tus planes, no te rindas porque pronto puedes llevarte una gran alegría.

Horóscopo semanal Sagitario

Puede que tengas que hacer frente a un problema por no haber rectificado a tiempo. No te pongas a la defensiva y sé muy sincero contigo mismo para no cometer errores ahora. Si buscas el equilibrio entre dulzura y firmeza, todo fluirá más fácilmente. El Cuarto Menguante te da la oportunidad de zanjar asuntos pendientes, lo que te devolverá el control de tu vida.

Horóscopo semanal Capricornio

Los hados se van a mostrar muy generosos contigo, y vas a sentir que los cambios que están llegando a tu vida van en la dirección correcta. Aprovecha tu suerte porque ahora tienes todo a tu favor para perseguir tus sueños y conseguir algo que quieres. Tu autenticidad y sinceridad conquistarán, y puedes iniciar una relación que te devuelva la ilusión.