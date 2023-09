Horóscopo de hoy, martes 26 de septiembre: Ranking de signos más favorecidos por la superluna

Alcanzamos el segundo día de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre y la astróloga Esperanza Gracia ya ha realizado sus pronósticos para este martes en todos los signos del zodiaco: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia’, este 29 de septiembre tendrá lugar una espléndida superluna en Aries, la última del año, que nos impulsa a avanzar, a ser valientes y a luchar con entusiasmo por lo que queremos. Con Venus en Leo, los signos de fuego –Aries, Leo y Sagitario- son los más seductores del Cosmos.

Esta superluna va a influir de lleno en todos los signos. Y el ranking de los signos del zodiaco con más fortuna esta semana ante este fenómeno es el siguiente: Libra, Piscis y Cáncer se sitúan como los signos a los que mejor les va a ir; mientras, Virgo, Leo y Escorpio caen a los tres peores lugares.

Conoce lo que te dice el horóscopo para tu signo zodiacal este martes 26 de septiembre de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Marte tendrás energía y vitalidad, y le sacarás el máximo partido a cualquier oportunidad que llegue a tu vida. Ve a tu aire, porque la actitud de alguien cercano te puede decepcionar.

Horóscopo diario Escorpio

Puede que tengas que enfrentarte a retos que seguro superarás a cambio de algún sacrificio, pero también puede llegar alguna sorpresa maravillosa que te alegre la vida. Escorpio, llegan a tu vida vientos favorables para ser feliz.

Horóscopo diario Aries

Enfoca todo lo que está sucediendo en tu vida de una forma positiva; verás cómo todo te va bien y te sientes más seguro de lo que haces. Hoy dedícate un poco de tiempo, mímate y haz lo que te gusta.

Horóscopo diario Géminis

No busques explicaciones a todo lo que sucede a tu alrededor y déjate llevar para no agobiarte. Si te proponen algo que no ves claro, quizá sea el momento de dar un paso atrás y aguardar nuevas oportunidades, sin forzar las cosas.

Horóscopo diario Tauro

Evita actuar de intermediario en problemas ajenos porque se puede volver en tu contra. Necesitarás que se desencadenen cambios que llevas tiempo esperando. Disfruta del cariño de los tuyos y serás feliz.

Horóscopo diario Virgo

Aunque puedes estar sensible y con el ánimo bajo, no dejes que te desborden las emociones y haz uso de ese coraje que te caracteriza para superar los obstáculos que puedan surgir. Tu vida amorosa estará muy favorecida.

Horóscopo diario Cáncer

Destacarás por tu empuje y por esa seguridad que muestras en todo lo que haces. Por fin vas a poder solucionar un tema que te quitaba el sueño. Estarás muy intuitivo y sentirás que algo maravilloso va a llegar a tu vida.

Horóscopo diario Piscis

Atraviesas un momento muy positivo para los cambios. Evita mirar al pasado y sé consciente de todo lo que eres capaz de conseguir. Si tienes una cita amorosa, llevar algo plateado te dará mucha suerte.

Horóscopo diario Libra

Felicidades. Estarás ocurrente, divertido, lleno de vida… El #Sol en tu signo te llena de energía y vitalidad para que no te des por vencido, aunque todo se ponga en tu contra. Tendrás suerte y harás feliz a los que te rodean.

Horóscopo diario Leo

Hoy querrás tener todo bajo control y llevar la voz cantante, pero tendrás que adaptarte a las circunstancias que se presenten sobre la marcha y afrontar los imprevistos que surjan. Deja atrás todo lo que te frena y mira al futuro con optimismo e ilusión.

Horóscopo diario Sagitario

La Luna Creciente te aporta fuerza para que puedas dar a tu vida el rumbo que deseas y consigas tus objetivos. Hoy estarás muy carismático y con un aura tan atrayente que en el amor conseguirás lo que quieras.

Horóscopo diario Capricornio

No te preocupes por los obstáculos que encuentres hoy en tu camino porque, gracias a los buenos aspectos que recibes de Mercurio, tu mente estará clara y brillante, y tendrás buenas ideas. Un pequeño cambio en tu vida te ayudará a sentirte renovado.