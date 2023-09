Estupor con ‘La Promesa’ por la inesperada pérdida de uno de sus protagonistas: «Increíble»

‘La Promesa‘ ha vuelto a dejar boquiabiertos a los espectadores de TVE con el giro de acontecimientos que se ha producido este lunes en el capítulo 196. Una nueva y trágica muerte ha sacudido a la serie del momento y, en esta ocasión, se trata de uno de sus principales personajes: Fernando, el hermano del Marqués, interpretado por el actor Javier Collado.

Todo ha comenzado con una tensa discusión en la que Cruz le ha exigido que abandone el palacio junto a su mujer Margarita de forma inmediata. «Os vais de esta casa. Tu mujercita y tú os largáis de La Promesa y ahora mismo además», le ha enfrentando la marquesa. «Te ruego que recapacites, podemos hablar con Alonso. Te estás dejando llevar por un arrebato», le ha suplicado él.

«Lo único que quiero que quiero es que salgáis por esa puerta cuanto antes, no estás en disposición de pedir nada. Que os marchéis de aquí ya para siempre», le ha ordenado Cruz. En ese momento, Fernando ha caído desplomado al suelo por un súbito ataque al corazón. Entre balbuceos, ha pedido ayuda a la marquesa para que le suministrara la pastilla que debe tomar cada vez que sufre este tipo de episodios.

Sin embargo, ella ha visto la oportunidad perfecta para librarse de su cuñado y abortar la boda de Martina con el Duque, y ha decidido dejarle morir. Un nuevo giro de guion en la serie de TVE. «No tengo mucho tiempo. Te lo ruego, dámela», le imploraba Fernando casi sin aliento, pero Cruz no ha tenido compasión alguna mientras veía con placer cómo se retorcía en el suelo.

«Qué curiosa es la vida, qué frágil y que absurda es a veces. Cómo puede algo tan diminuto (la pastilla) suponer la diferencia entre vivir o morir. Si no hubieras sido tan osado de pedir cosas imposibles, no te verías en esta situación tan comprometida ahora. A quién se le ocurre intentar amenazarnos con comprar La Promesa. Podríamos habernos llevado bien, pero os empeñasteis en querer más de lo que os correspondía, en restregarnos en la cara el casamiento de vuestra hija y el ascenso social; en presumir de que os ibais a colocar por encima de nosotros. No fuisteis muy amables con nosotros en la Garden Party. No lo fuisteis. Nos hicisteis sentir muy humillados y eso no está bien. Adiós querido cuñado. Nos vemos en el infierno», le ha despedido Cruz mientras su cuñado se hallaba en los últimos estertores.

Una muerte muy macabra que ha causado el shock de los seguidores de ‘La Promesa’, que han destacado el papel tan maligno a la par que sublime que ha interpretado la marquesa, que acumula su segundo muerto junto al hijo mayor de su marido el marqués.

qué fuerteeeeee!!! habrá sido igual que en puente viejo, pero qué escena más buena. La música, la actuación de Eva y Javier… Increíble #LaPromesa — J. de Cienfuegos 🌕 (@jdcienfuegos) September 25, 2023

Madre miaaaa que mala es que lo esta dejando morirse ahi delante de su cara. Que pena Fernando me cae bien y al contrario que margarita quiere a su hija. Podre Martina encima lo último que le dijo fue muy feo y se va a sentir fatal lloro #LaPromesa — Angela 🇹🇷 🤘🏼❤️🤟🏽 (@angelitamarioca) September 25, 2023

Y esta vez muy muy cruel. Se le acumulan las muertes a sus espaldas #LaPromesa — Monica 😷🖤 (@monica_cg76) September 25, 2023

Qué pena. Me gustaba Fernando.#LaPromesa — ¡DE VALLECAS A LAS ESTRELLAS! (@cagando_es) September 25, 2023

Pedazo de escena, actorazos, pedazo foto, momentazo, música #LaPromesa , otro más en el saco de Cruz pic.twitter.com/qAjplcrkIA — Gema (@gemaserrana) September 25, 2023