El sentenciador retrato que Lydia Lozano hace de Karina en ‘GH VIP’ y cómo es realmente

Karina está siendo una de las grandes protagonistas de ‘GH VIP 8‘. Sus polémicas nominaciones están dando mucho de que hablar tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix. La concursante dejó a todo el mundo sorprendido al nominar con tres puntos a Laura Bozzo, con dos a Álex Caniggia y con un punto a Luitingo, casualmente sus mayores apoyos en el concurso.

Con este inesperado giro de tuerca, la cantante decepcionó mucho a sus seguidores, que no entienden el porqué de este cambio de actitud. La Karina inocente, dulce y buena ha dado paso a una Karina muy distinta, que ha llegado incluso a decir que «no viene a hacer amigos, si no a jugar».

Esta nueva cara que está mostrando la concursante durante estos últimos días ha sorprendido tanto a la audiencia como a sus propios compañeros, pero no así a los profesionales que han trabajado con ella a lo largo de los años. ‘Socialité’ ha contactado con alguno de ellos para conocer a fondo cómo es en realidad la cantante de ‘El baúl de los recuerdos’ o ‘Las flechas del amor’.

Lydia Lozano destapa la verdadera cara de Karina

Lydia Lozano ha sido una de las más críticas con Karina. «Yo no sé como España puede estar tan engañada, no es un ser de luz. Karina no es buena persona, no lo ha sido nunca. Cuando Karina te tiene que llamar hija de puta te lo llama», ha asegurado la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

Además, ha desvelado lo mal que la cantante se portó con ella durante una gala del ‘Mediafest’: «Cuando Karina se ha puesto cara a cara conmigo. Karina en el último ‘Mediafest’ que yo tenía que cantar con ella, no quiso ponerse el traje que le había cosido a mano Perea».

El programa presentado por María Patiño ha hablado con el diseñador José Perea, quien ha explicado cómo la artista se llegó a enfrentar a él: «Ha sido el momento televisivo en el que lo he pasado peor. De muy mala forma me dijo: ‘Si quieres me voy’, y lo pasé fatal”.

Al parecer, Karina se comportó como una diva y despreció el trabajo del diseñador: «No valoró nada mi trabajo y le daba absolutamente igual y lo peor es que va y me dice: ‘Bueno, José, si quieres luego me hago una foto contigo y ya está’. Pero vamos a ver, ¿qué te crees, Lady Gaga?», se pregunta.

«La realidad es que tu ves a Karina, la que estamos viendo en el concurso la primera semana y esa no es la que yo conocí. Está claro que tiene realmente dos caras y una es la Karina buena que quiere dar en pantalla y otra es la de detrás de las cámaras que a mí me lo hizo pasar horroroso», concluye el diseñador, muy disgustado con la actitud de la concursante de ‘GH VIP 8’.