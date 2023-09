El bombazo que se filtra sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón y que nadie esperaba

Kiko Hernández y Fran Antón ya se han dado el ‘sí quiero’. Hace un tiempo hubiera sido impensable que este momento se produjera pero las cosas han cambiado y mucho en su vida sentimental. La boda tuvo lugar este sábado en Melilla y, además de sus familias, acudieron muchos de los compañeros de televisión del colaborador.

No obstante, hubo grandes ausencias como la de Belén Esteban o María Patiño por compromisos supuestamente ineludibles. En cambio, quienes sí asistieron y se hicieron notar mucho fueron Lydia Lozano y Pilar Vidal, que desvelaron que se iban a incautar los móviles durante la celebración.

El motivo es obvio. Tal y como confirmó el programa ‘Fiesta‘, hay una exclusiva pactada con la revista Lecturas y es por eso por lo que se requisaron los móviles a los invitados. Una medida para que nada se filtrara que es ya muy recurrente en los enlaces de personajes famosos, pero que, desde luego, es controvertida y poco decorosa.

Sin embargo, pese al secretismo, algunos invitados destaparon algunos detalles. Fueron Kike Calleja y Marta López. “Ha sido una ceremonia muy emotiva, muy bonita. Ha salido muchísima gente de la familia a leer”, contó Kike. “A mí me ha puteado, como siempre. Todos lo tenían estudiado y me dice ‘Marta, sal’, y digo ‘no me hagas esto’, no tenía nada preparado”, desveló Marta.

Sin embargo, el bombazo del siglo lo detonaron justo después en una conexión con el magacín de Emma García al contar que en esa ceremonia se anunció que Kiko Hernández y Fran Antón tienen previsto ampliar la familia y ser padres juntos. “Emma, si lo ves, no te lo crees. Ha salido el abuelo de Kiko, que tiene 93 años, a dar unas palabras y ha sido muy emotivo y dicen que el año que viene tienen intención de aumentar la familia”, revelaba Marta López.

Una filtración que es posible que haya perjudicado a esa exclusiva acordada con la citada revista y que podría comprometer la relación entre Kiko Hernández y la tertuliana, pues podría tratarse de uno de los titulares más jugosos y noticiables.