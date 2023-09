Carmen Lomana es sentenciadora con la actitud de Rodolfo Sancho: «No quiero ni verlo»

No hay duda. Cuando Carmen Lomana habla, sube el pan. Y eso es lo que ha vuelto a pasar cuando ha sido preguntada por uno de los temas del verano, el crimen cometido, presuntamente, por Daniel Sancho en Tailandia. La colaboradora, que acudió este martes al Teatro Real, no dudó en dar un consejo al padre del joven, el actor Rodolfo Sancho.

«Yo digo lo que pienso. Me da horror este chico, lo que ha hecho. Me parece una frialdad, una falta de empatía… En ningún momento ha dicho ‘lo siento’. Es típico de psicopatía. Está como encantado contándolo a la policía. Horrible», ha dicho la exconcursante de ‘Supervivientes’.

Carmen Lomana también ha intentado empatizar con los padres del joven, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: «No me gustaría estar en la piel de los padres, pero tampoco es para que estén diciendo que está muy bien, que está encantado, que qué bien come. Oye, no. Cállate y no digas nada».

«A mí me dicen que un hijo ha matado a alguien y no quiero ni verlo», sentencia Carmen Lomana

«Cada persona es como es. A mí me dicen que un hijo mío ha matado a alguien y lo ha hecho pedacitos y creo que ya no… No quiero ni verlo», sentencia Carmen Lomana, dejando claro que ella no actuaría como lo están haciendo Rodolfo y Silvia. Sobre todo ella, quien, desde que se desplazó a Tailandia para visitar a su hijo, no se ha movido de allí. El actor sí que ya ha regresado a España, para encargarse desde aquí de la defensa de su hijo.

Sin embargo, la causa de Edwin Arrieta no es la única que tiene pendiente Daniel Sancho, ya que también tiene otra en España. De hecho, el próximo 7 de noviembre tendrá lugar el juicio por un presunto delito de lesiones. La fiscalía se ha opuesto a solicitar su extradición para que se le juzgue en España por este caso.

Por lo tanto, la vista oral se celebrará de forma telemática y el joven declarará por videoconferencia. Por el momento, Daniel Sancho cumple prisión en la cárcel de Koh Samui tras confesar haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.