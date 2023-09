Ana Rosa Quintana señala lo que nadie había dicho del caso Daniel Sancho hasta la fecha

Ana Rosa Quintana se ha mojado por primera vez sobre el caso Daniel Sancho en su programa ‘TardeAR’ y ha cuestionado abiertamente algo que está advirtiendo en el tratamiento informativo de su presunto asesinato a Edwin Arrieta.

La presentadora y Manu Marlasca han abordado la última hora sobre la noticia que marca la actualidad de sucesos de las últimas semanas. Esta vez, con el revés que ha recibido el hijo de Rodolfo Sancho a nivel legal. Desde el pasado 8 de septiembre no tiene abogado en Tailandia y las desavenencias entre padre y madre estarían detrás de ello.

«El que el padre y la madre vayan separados no creo que le beneficie a Daniel», ha sentenciado Ana Rosa Quintana. Pero ¿cuáles son esas diferencias? Pues bien, tal y como ha afirmado Alejandro Rodríguez, reportero desplazado al país asiático, el abogado de Daniel en Tailandia no convenció del todo al gabinete que tiene Rodolfo Sancho en España con Marcos García Montes a la cabeza; pero la alternativa que proponen no es del agrado de Silvia Bronchalo, madre del asesino confeso. Y hay fricciones.

Todo esto ennegrece aún más un horizonte penal muy desalentador. De hecho, Manu Marlasca ha recalcado a los espectadores lo que le puede suceder al joven. «De momento, está en Koh Samui, esa prisión que al lado de otras prisiones en Tailandia podría ser el Hotel Hilton. Pero lo que le puede esperar, si cumple una pequeña pena allí, es una de las peores cárceles del mundo en Bangkok y esa prisión la conocemos gracias a que Artur Segarra, otro preso español, ha escrito una carta en la que cuenta el día a día de lo que, créanme, es la peor pesadilla de un recluso», ha alertado el periodista.

Al parecer, es la cuarta prisión más peligrosa del mundo y lo que cuenta Segarra en esa misiva lo atestigua: «Me levanto a las tres y media de la mañana para leer la biblia. Sobre las cuatro y media despierto a un par de compañeros. Las celdas son comunas de unos 20 o 25 presos. A las seis y cincuenta de la mañana abren las puertas y una ducha. A las 7 el desayuno. El presupuesto diario por preso para las tres comidas es de 1,5 euros. A las 8 vamos a izar la bandera con el himno nacional. A las 13:00, hora de ducharse y comer y a las 15:45 encerrados de nuevo con 16 o 17 horas sin comida, solo agua; durmiendo en el suelo con tres mantas. Esto es el tercer el mundo». «Nos han puesto cámaras, pero yo sigo yendo con el pincho en el bolsillo», concluye en referencia a la falta de seguridad.

Carta de Artur Segarra en exclusiva para ‘TardeAR’

Además, este reo español ha desacreditado a la justicia de Tailandia. «No se puede confiar en la justicia tailandesa. Esto es el tercer mundo. Las sentencias o son ridículas o son desproporcionadas. Todo despende del efectivo del que dispongas para pagar a la fiscalía, a los jueces y a la policía», ha aseverado en esa carta a ‘TardeAR‘.

Sin embargo, pese a ese durísimo relato, Ana Rosa Quintana ha sido implacable. «Cualquier persona que esté presa necesita un trato humano, pero es que este señor es terrible», ha afirmado. Y es que el caso de Segarra se asemeja al de Sancho: retuvo, torturó, mató y descuartizó a un financiero en 2016. Fue sentenciado a pena de muerte y, finalmente, su condena fue conmutada a cadena perpetua por el Rey.

«A mí, lo siento, pero no me da pena porque se ha cargado a un señor«, ha proseguido la presentadora. «En el caso de Sancho, aunque él haya confesado, todavía es una presunción. No está juzgado y el proceso está en marcha, pero digo lo mismo: lo que me aterroriza y me horroriza son los padres por lo que están sufriendo. Pero lo que presuntamente ha hecho Daniel Sancho es matar, descuartizar y hacer desaparecer a una persona. Y ahora estamos incluso intentado juzgar a la víctima (Edwin Arrieta) y me parece alucinante», ha señalado Ana Rosa, lamentando así que se esté blanqueando a Daniel desde algunos medios. «No confundamos a los asesinos con las víctimas, a ver si ponemos las cosas en su sitio, la víctima es la víctima», ha condenado.