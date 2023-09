Carmen Lomana da en el clavo con esta réplica a Fabiola Martínez en una sola frase

Carmen Lomana ha sido muy clara en su colaboración en ‘Espejo Público’ al responder a las demoledoras declaraciones que Fabiola Martínez ha concedido a Lecturas después de que haya salido a la palestra Enna Navarro, la presunta amante secreta que dice haber estado 15 años con Bertín Osborne. Una relación que coincide con la época en la que el presentador y cantante estuvo casado con la venezolana.

Hasta ahora, Fabiola había preferido guardar silencio, pero no ha podido callar más. «Si Bertín fue infiel, él ensució el matrimonio. En los conciertos yo veía cuando le pasaban los números de teléfono, cuando incluso le metían la mano. Ahí empezaban las inseguridades y piensas que a lo mejor pueda tener algo, pero no había pruebas. Un día llegué a la conclusión de que, si era así, no estaba en mis manos», sentencia.

«Esta chica dice que ha estado 15 años con Bertín. ¿Crees que no me hubiese dado cuenta de algo? Creo que si eso es verdad, es él el que vivió una relación de mierda», declara una Fabiola Martínez muy dolida que niega tajantemente que fuera consentidora y mucho menos que existiera una relación abierta. «Si quieren decir que yo era partícipe, cómplice o conocedora de la infidelidad de Bertín, pues no. No soy una mujer sumisa que se acomoda porque quiere cambiar su status. Siempre he puesto mis límites», asevera.

También cuestiona a Bertín Osborne como padre. «No puedo hacer que Bertín sea el padre que me gustaría. Cuando mi hijo pequeño cumplió dos años le dije a Bertín de ir a vivir a Madrid y él me dijo que ni de coña», lamenta. Fue el punto de inflexión que emponzoño las cosas entre ellos y condujo a la ruptura.

«Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín, y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable», admite Fabiola Martínez a la citada revista. «Le quiero como persona y padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo», afirma sin ambages, cerrando definitivamente el capítulo de su vida con el artista.

Carmen Lomana: «Sabía perfectamente cómo es Bertín; o lo aceptas así o no lo aceptas»

Y tras reproducirse todos estos titulares en ‘Espejo Público’, Carmen Lomana ha querido tomar la palabra y responder a Fabiola: «Yo creo que ella sabía perfectamente cómo es Bertín, que es un picaflor y que Bertín o lo aceptas así o no lo aceptas. A la gente no se le cambia, una cosa es que quieras que sea como a ti te gusta, pero es la gran equivocación».

«Es la educación que ha tenido, lo que Bertín ha visto en su alrededor, en su casa, y él no ha evolucionado», ha señalado con contundencia la empresaria respecto a los motivos que justifican esa actitud del cantante tan azarosa en lo que a su vida sentimental se refiere.

Por último, Carmen Lomana ha puesto el foco también en unos de los hijos que Fabiola y Bertín tienen en común: «Tienen un problema añadido, que es el de los hijos. Hay un hijo, Carlos, que está sufriendo mucho, le quieren mucho, pero siempre la atención ha estado puesta en el otro, Kike. Y Carlos es un chico brillante, un pianista estupendo. Y con todo esto lo está pasando muy mal».