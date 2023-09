Blanca Suárez verbaliza lo que todo el mundo dice de Rodolfo Sancho: «Es muy difícil…»

Desde que estallara el caso de Daniel Sancho a primeros de agosto, son muchos los compañeros de su padre Rodolfo Sancho los que ven como la prensa le preguntan por este asunto sobre todo por saber si han podido hablar con el actor y saber cómo se encuentra en estos momentos tan duros. La última en pronunciarse ha sido Blanca Suárez.

La actriz de ‘El Internado’ se encuentra en un gran momento personal y profesional y acudía a un photocall en el que Europa Press aprovechaba para preguntarle por el asunto de Rodolfo Sancho.

Así, la reportera no duda en recalcar que es un asunto delicado, pero quería saber si Blanca Suárez conoce a Rodolfo Sancho; y si le apoya en estos duros momentos que está atravesando por la detención de su hijo en Tailandia tras confesar el crimen de Edwin Arrieta.

«Sabemos que es un tema delicado, pero no sé si has trabajado con él y conoces a Rodolfo Sancho y si le apoyáis. Es difícil ponerse en su piel», le comenta la reportera. «Es un tema tan tan serio que yo pronunciarme… En general pronunciarme sobre temas en los que no participo, no sé y no tengo nada que ver me produce como muy… Hablar de Rodolfo pues sí», empieza a decir Blanca.

Es entonces cuando la reportera reenfoca su pregunta y le cuestiona por su relación con Rodolfo Sancho. «No quisiera estar en su piel. Entiendo que es algo muy difícil de vivir«, asegura entonces Blanca Suárez. Tras ello, la reportera aprovecha para decirle que todos los compañeros hablan muy bien de Rodolfo.

«Es que es maravilloso. Todo el mundo tiene más que palabras buenas hacia él. Así que mucho ánimo», concluye Blanca Suárez ante las preguntas de la reportera de Europa Press.