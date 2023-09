Adela González: «Tenía una propuesta de La Fábrica de la Tele tras el final de ‘Sálvame'»

El Festval de Vitoria 2023 ha acogido el estreno de ‘Más vale sábado’, el nuevo programa que mezcla información y humor en las tardes de los sábados de laSexta y que presentan Boris Izaguirre y Adela González. Una vuelta de tuerca al programa ‘Más vale tarde’ que presentan diariamente Iñaki López y Cristina Pardo, que seguirá en parrilla, pero en este caso con un tono más desenfadado y cómico.

Entre los colaboradores que estarán acompañando a Boris y Adela en ‘Más vale sábado‘ estarán Inés Hernand, Alberto Guzmán, Eduardo Aldán, La Caneli, Karmele Izaguirre, la cocinera Carmen “Tía Alia”, Pablo Simón, Andrea Levy y María Lamela.

¿Cuándo recibieron la propuesta de presentar ‘Más vale sábado’? ¿Si no hubiera acabado ‘Sálvame’, habría aceptado esta propuesta? De todo ello hablamos con Adela González y Boris Izaguirre en esta entrevista exclusiva.

ENTREVISTA A ADELA GONZÁLEZ Y BORIS IZAGUIRRE

Adela: «‘Mas vale sábado’ es información, actualidad y entretenimiento. Vamos a contar lo que pase en toda España»

Adela: «El chochoneo es el debate familiar, es lo que todo el mundo está comentando con las noticias que damos. Es formidable y estoy encantado de poder vivirlo»

Boris: «El lema de Adela es Serendipity»

Boris: «La casualidad nos ha unido a Adela y a mi»

Adela: «Profesionalmente nosotros estamos dándole a la llamita del Tinder. Hemos hecho match, nos hemos gustado y lo que surja, eso es lo que vais a ver en directo»

Boris: «Esta propuesta llegó en un momento muy dulce, estaba ya pensando en la casilla de salida y de repente sonó este teléfono»

Boris: «Nuestro encuentro, el primer dia donde sucedió nuestra foto, fue el 23 de junio, el día que acabo ‘Sálvame'»

Adela: «A mí me llegó el proyecto antes de que acabase ‘Sálvame’. Quien me llamo fueron mis antiguos jefes y mis amigos, no sabía que me iban a proponer»

Adela: «Me encajaba todo: el programa, el proyecto, el compañero… además me permite conciliar perfectamente con mi vida personal y familiar»

Adela: «Lo que me cautivó el proyecto era el proyecto en sí, yo desde La Fábrica de la Tele tenía una propuesta y tenía que valorar, pero este programa me encanta»

Boris a Adela: «No hubieras podido desarrollar el chochoneo en ningún otro sitio»