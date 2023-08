Un soltero de ‘First Dates’ destripa todo lo que pasa tras las cámaras: «Se inventan…»

‘First Dates‘ es uno de los programas más exitosos de la televisión. El formato de Carlos Sobera se ha consolidado en el prime time de Cuatro y cada día consigue entretener a miles de espectadores. Sin embargo, como todos los programas, tiene sus secretos que ahora han quedado al descubierto por un comensal que no salió satisfecho con su experiencia.

Se trata de Juan, un joven que en su día acudió a ‘First Dates’ en busca del amor y que la experiencia no resultó ser tan satisfactoria como había imaginado. Ha sido en el podcast ‘Bajo el foco‘ donde ha criticado que desde el dating show le prometieron alojamiento gratuito para la noche de la grabación y luego no se lo dieron: «Me prometían alojamiento en un hotel. No me lo dieron. Lo que se inventan esta gente…».

Sin embargo, esto puede tener una explicación y es que el programa ofrece el medio de transporte a sus comensales, que incluye alojamiento en función de la hora a la que acabe la grabación. No obstante, esta no fue la única experiencia que no gustó al soltero: su experiencia mientras tenía la cita. «Son todos actores que ni siquiera hablan. Todo el mundo me escuchaba, estaban todos en silencio», ha revelado.

Asimismo, el comensal de ‘First Dates’ ha contado que el programa, para garantizar que el sonido sea perfecto, incluso mete un micrófono en la servilleta: «Había un micro en la servilleta. Dentro de la servilleta había un micro». Eso sí, reconoce que el equipo del espacio lo tiene todo contratado para que nadie se conozca previamente a la cita: «Yo llegué allí sin saber a quién iba a conocer». Y también advierten de la prohibición de mencionar marcas durante la grabación: «No me dijeron nada. Yo podía decir lo que me diera la gana sin decir marcas».

Sin duda alguna, con el testimonio de este comensal de ‘First Dates’ quedan al descubierto varios secretos del formato, como que realmente se graba a las «diez de la mañana». Aunque su experiencia no fue del todo satisfactoria, son muchos los comensales que salen encantados con el gran equipo que hace posible el programa y porque, sobre todo, han encontrado el amor.