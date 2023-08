¿Qué es ‘El musical de tu vida’, el nuevo programa de Carlos Sobera que prepara Telecinco?

Telecinco ha sorprendido este jueves al emitir una promoción en la que anuncia todas sus grandes bazas y estrenos para el próximo otoño tras arrancar la promo de ‘GH VIP 8’ y de ‘Got Talent 9’. Entre las novedades se encuentra un nuevo espacio con Carlos Sobera del que no se sabía nada.

Así, en la promo se puede apreciar como Telecinco promociona ‘GH VIP 8’ y ‘Got Talent’ como grandes apuestas de entretenimiento junto a ‘El musical de tu vida’, un nuevo programa que presentará Carlos Sobera y en el que se ven imágenes como de un teatro con actuaciones de musical.

Se trata de un espacio del que no se tenía constancia de su existencia. De este modo, Telecinco aprovecha esta nueva promo para avanzar la que será sin duda una de sus nuevas apuestas para el curso 2023-2024 con Carlos Sobera como presentador después de dejarle fuera de ‘GH VIP 8‘.

‘El musical de tu vida’ formará parte de las novedades de Telecinco para la próxima temporada junto a ‘GH VIP 8’, ‘Got Talent 9’, ‘La que se avecina’, ‘Entrevías’ así como su nuevo day-time formado por ‘La mirada crítica’, ‘Vamos a ver’ y ‘TardeAR’ y un arsenal de cine de estreno.

Llega la nueva temporada de Telecinco 🔵



👁 GH VIP

🏢 La que se avecina

👀 La mirada crítica

📰 Vamos a ver

👱🏻‍♀️ TardeAR

🚂 Entrevías

⭐ Got talent

🎭 El musical de tu vida

🌃 La última noche

🎬 Eventos de cine



📺 https://t.co/avUZilSLnp pic.twitter.com/llYKvMVzel — Telecinco (@telecincoes) August 3, 2023

A falta de confirmación oficial, Telecinco se ha hecho con los derechos de ‘The musical of your life’, un formato belga que triunfó el pasado año en la MIP TV ganando el Premio Internacional al Mejor Formato de Entretenimiento Factual.Cabe decir que en España el programa estará producido por The Mediapro Studio.

Así es ‘El musical de tu vida’, lo nuevo de Carlos Sobera

Ambientado en un teatro real, cada semana se rendirá tributo a una importante celebridad de nuestro pais. Los artistas invitados mantendrán una profunda entrevista sobre su vida junto al presentador. Durante el coloquio, cinco momentos clave de su trayectoria serán recreados a través de actuaciones musicales. Entre el público se encontrarán distintos familiares y amigos del personaje, preparados para rememorar importantes acontecimientos del artista convertidos en espectaculares obras de teatro.

Momentos de su juventud, adolescencia, primer romance, una amistad inquebrantable o piezas clave de su carrera son algunos ejemplos de todo lo que se puede llegar a plasmar en ‘El musical de tu vida’. Tras la representación de cada una de ellas, el invitado reflexiona y narra lo que ha supuesto para su vida estas escenas clave.