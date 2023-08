Máxima tensión entre dos colaboradoras de ‘Espejo Público’ por Daniel Sancho: «¡Hasta las narices!»

Este jueves 10 de agosto se ha vivido un momento de lo más tenso en ‘Espejo Público’ mientras estaban comentando las últimas novedades del polémico caso de Daniel Sancho. Una de las colaboradoras habituales del magacín matinal de Antena 3 ha explotado ante la grave acusación que está recibiendo estos días.

Para dar cobertura al suceso, la mesa de actualidad renovaba el elenco de colaboradores para dar cabida, entre otros, a abogados para analizar los recovecos legales. Entre los tertulianos se encontraba Bárbara Royo, abogada y colaboradora del programa. Esta no dudó en expresar su malestar por la grave acusación que está recibiendo estos últimos días al dar su opinión sobre el supuesto asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia.

«Mira, quiero empezar por decir que estoy hasta las narices de que nos tengamos que estar siempre justificando por hablar de derecho penal y de derechos humanos. Y que nos estén criticando a todos los que estamos analizando el caso desde la objetividad del derecho penal, diciendo que estamos blanqueando a Daniel Sancho porque es español y porque la víctima es colombiana», empezaba diciendo, indignada, Bárbara Royo.

Bárbara Royo se defiende ante las críticas de estar «blanqueando» a Daniel Sancho

«¡No, señores! Estamos contando lo que hay, un proceso penal. Por supuesto que si es culpable debe cumplir prisión y debe ser condenado. Por supuesto, que estamos en contra de la pena de muerte porque es una pena inhumana y estamos a favor de los derechos fundamentales de españoles, de colombianos, de tailandeses y de todos los humanos», dejaba claro la abogada.

Pero insistía que «eso no significa blanquear a un presunto asesino». «Y, por cierto, es presunto porque no hay una sentencia firme, no porque creemos que es inocente, sino por términos legales. Espero que con esto quede aclarado todo lo que llevamos oyendo días y días», recalcaba sobre el caso de Daniel Sancho.

Era entonces cuando Sonia Ferrer, otra de las colaboradoras de ‘Espejo Público’, salió en defensa de quienes realizan esas críticas. Lo que enfadó más todavía a su compañera. «También hay que entender que mucha gente ha estado escuchando elucubraciones desde el primer minuto, intentando justificar o entender por qué se ha sentido acorralado y ha hecho lo que ha hecho», defendía por su lado la que fuera presentadora de ‘Gente’ en TVE.

«Nadie ha justificado nada. Mira Sonia es que parece que eres igual que los que nos están criticando. No he oído a nadie justificar un asesinato. Lo que he oído es a gente intentando buscar una explicación. Porque siempre hay un hecho atroz, detrás hay una explicación para que los humanos puedan entender cómo alguien puede llegar a hacer esto. Debe buscar explicaciones y la explicación no es una justificación, es una explicación», sentenciaba Bárbara Royo. Finalmente, Lorena García tuvo que intervenir para poner paz entre las colaboradoras.