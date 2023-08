María Patiño habla como nunca sobre el fin de ‘Sálvame’ y lo que señala es de órdago

Si algo caracteriza a María Patiño es su sinceridad y así lo ha dejado claro en su entrevista con Carlota Corredera en el podcast ‘Superlativas‘. La presentadora de ‘Socialité’ se ha pronunciado sin tapujos sobre cómo le ha afectado la cancelación de ‘Sálvame’ en lo personal, así como ha señalado sin cortarse a Telecinco por tomar tan drástica decisión.

María Patiño tiene claro que «probablemente ‘Sálvame’ estaba malito, pero a raíz de cómo ha ocurrido todo, nos han resucitado». De esta manera, la que fuera colaboradora del programa, ha recordado que ‘Sálvame’ no pasaba por su mejor momento en los últimos meses pese a seguir liderando en las tardes de Telecinco.

«Después de tantos años ya no recibía casi mensajes sobre el programa, y ahora muchísimos. Me paran mucho por la calle para hablarme del programa, me dan las gracias, me dicen que hay madres que ya no saben qué ver…», ha explicado a Carlota Corredera. Eso sí, ha querido dejar claro que ella va a seguir trabajando para Telecinco: «Yo sigo vinculada a Mediaset, no tengo nada que reprocharles y me quiero quedar con lo positivo».

Para María Patiño, ‘Sálvame’ no ha muerto, simplemente ha desaparecido de Telecinco: «Es cierto que los programas se acaban, como dicen, pero el espíritu de este programa no se ha muerto. Con esto no quiero decir que vayamos a volver, pero la vinculación que tenemos entre nosotros, lo que me han enseñado a expresarme, a sentirme más libre… a veces me he cabreado con el programa, pero eso forma parte de la vida cotidiana. Me quedo con todo lo bueno».

«Tengo pánico a necesitar trabajar solo para ganar dinero. Me da pánico no sentirme ilusionada»

Pese a ello, la presentadora vive con incertidumbre el futuro: «Mi problema es que ahora, de la manera que he vivido y me he expresado, me pregunto dónde voy a poder hacer todo eso. Ese es mi miedo». Al ser preguntada por lo que le puede deparar en la profesión, María Patiño ha aclarado: «No lo sé, necesito reflexionar sobre lo que quiero y, sobre todo, sobre lo que puedo dar, con independencia de que no he recibido más ofertas que seguir con mi programa, ‘Socialité'».

Lo que ha querido dejar claro María Patiño es que no quiere perder la ilusión por la televisión. «Mi miedo ahora es trabajar por dinero. Está claro que trabajamos por una remuneración, pero me tiene que gustar lo que hago. Tengo pánico a necesitar trabajar solo para ganar dinero. Me da pánico no sentirme ilusionada, apagarme, dejar de creer en mí misma. Pero bueno, ahora tengo este mes por delante y tengo que dejarme un poco llevar», se ha sincerado.