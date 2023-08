El ultimátum que Rodolfo Sancho da a la prensa tras el acoso que recibe su familia

Rodolfo Sancho está pasando una auténtica pesadilla desde que, hace diez días, su hijo Daniel confesara haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Desde ese terrible sábado, el actor y su familia se encuentran en el foco mediático. Reporteros hacen guardia a la puerta de su casa con el único objetivo de conseguir sus primeras declaraciones.

Rodolfo Sancho ha emitido varios comunicados y ha hablado a través de los portavoces de su familia. Pero por el momento no ha dado la cara ante las cámaras de televisión. La presión mediática a la que está sometido el actor de ‘El Ministerio del Tiempo’ es tal que ha dado un ultimátum a los medios de comunicación.

La advertencia de Rodolfo Sancho a los medios

Según reconoció su abogada Carmen Balfagón el pasado domingo en ‘Fiesta’, el padre de Daniel Sancho «no puede ni sacar al perro». «Está tan abatido y nadie quiere que le vea como está», denunciaba. Como la presión no se ha reducido, al intérprete y a sus representantes legales no les ha quedado más remedio que imponer un ultimátum. Si no se detiene la presencia de periodistas en el domicilio, no habrá más declaraciones públicas.

«Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación. Hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones, de Rodolfo Sancho», reza el comunicado recogido por Europa Press.

Este texto expresa también que a esa petición hecha con anterioridad se le ha hecho «caso omiso». Por lo que se espera que esta amenaza sirva para que los reporteros se marchen de la casa. Cabe recordar que ahí también se encuentra su hija pequeña, Jimena. «Dicha presencia, como ya se ha insistido por estos portavoces, altera la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre», concluye el comunicado.