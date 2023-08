El pronunciamiento de Mozos de Arousa sobre lo que se lleva Hacienda de ‘Reacción en cadena’

Los jóvenes gallegos los Mozos de Arousa se han convertido en el equipo estrella de ‘Reacción en cadena’. Y lo han hecho por méritos propios, pues este miércoles 16 de agosto los tres concursantes alcanzaron 354.079 euros de premio, con 58 programas en su haber.

Borjamina, Raúl y Bruno, sus integrantes, han concedido una entrevista a El País donde responden entre otras cosas a que la mitad de lo que están ganando se lo vaya a quedar Hacienda, algo que no les importa en absoluto, sino más bien todo lo contrario siguiendo así los pasos de otros concursantes como Rafa Castaño, tras llevarse el bote de ‘Pasapalabra’.

«Hay que ser contribuidor de la Seguridad Social, y nada de defraudar impuestos ni cosas de esas. Nosotros también hacemos uso de los servicios públicos, y si queremos buenos servicios públicos tenemos que pagar impuestos. Luego cada uno tendrá su pensamiento sobre si tienen que ser más altos o más bajos. Pero estamos contentos, porque cuanto más se paga es que más se ha ganado», reconoce Bruno, uno de los Mozos de Arousa.

Su compañero Raúl también opina lo mismo. «Es algo que ya sabíamos antes de ir al programa, no es que lo averigüemos ahora. Del premio que vamos ganando ya vamos diciendo, nos va a quedar esto o lo otro. No es que nos vengan a robar de repente», asegura el gallego.

Los Mozos de Arousa explican cómo llevan la fama: «Estamos agradecidos»

Asimismo, los Mozos de Arousa explican cómo llevan el hecho de que les reconozcan por la calle, algo que les sucede muy a menudo. «El otro día fui a la playa con mis padres y es un momento que no te apetece ser reconocido. Pero estamos muy agradecidos a la gente y entendemos que debemos ser amables y atentos con la gente que nos ve, porque si no fuera por ellos, no habría programa y nosotros no podríamos haber ganado la cantidad de dinero que hemos ganado», dice Bruno.

Además, reconocen sin tapujos que no esperaban mantenerse tanto tiempo en el concurso que presenta Ion Aramendi en Telecinco. «No esperábamos mantenernos tanto tiempo. Recuerdo una conversación con Bruno en la calle sobre si conseguiríamos pasar el primer programa. Bruno tenía como objetivo conseguir 10.000 euros por cabeza, pero ni por asomo imaginábamos llegar al número de programas que llevamos hoy, asusta un poco», comenta Raúl.