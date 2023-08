El ejemplar discurso de Josep Pedrerol con lo que dice de Jenni Hermoso: «Tenemos que…»

Este martes el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso volvía a ser el tema principal de ‘El Chiringuito‘ de Josep Pedrerol. Y es que el entorno del presidente de la RFEF sigue presionando a la víctima para «que diga la verdad» e incluso difunden vídeos cortados y sacados de contexto para que se ponga en duda su testimonio.

Este martes, ‘El Chiringuito’ emitía el vídeo difundido por El Español con el que Luis Rubiales intenta defenderse ante la FIFA después de que le hayan suspendido de su puesto. En él se ve a la víctima de agresión sexual bromeando con sus compañeras sobre lo sucedido mientras estas corean a gritos «presi, presi». Así, intentan demostrar que el beso fue consentido, sin tener en cuenta el testimonio de la joven que, horas más tarde, fue consciente de lo sucedido y lo denunció públicamente.

Ante tal situación, Josep Pedrerol, que ya en su día pidió disculpas por no ser consciente al instante de la gravedad de lo sucedido con Luis Rubiales, ha vuelto a mostrarse muy crítico con él. «Yo creo que Rubiales se equivocó. El error fue no decir ‘me he equivocado’. El escribir una carta diciéndole ‘Jenni, me he equivocado’. ‘Jugadoras seleccionadas, me he equivocado’. Y públicamente, decir ‘me he equivocado’ e, incluso, ‘pongo mi cargo a disposición por la imagen que yo estoy dando de este país que, además, tiene un Mundial en 2030, que seguramente, vamos a perder», destacaba.

«Tenemos que estar al lado de Jenni Hermoso en este momento, al lado de ella. Hay que protegerla a ella por encima de todo»

Sin dejar de tener en cuenta el «derecho de ir a los tribunales» por parte del presidente de la RFEF para defender sus intereses y donde presentar «las pruebas que hagan falta», ha querido dejar claro que hay que apoyar a la víctima. «Estamos de acuerdo en que ha habido un error por parte de Luis Rubiales. Que el beso, a ella, no le apetecía. Que no era consentido. Vale, no vale, ¿te doy un piquito, ¿vale? No, no era consentido», ha manifestado de forma contundente.

«Un beso no es tan grave como otro tipo de delito sexual, claro, pero está tipificado como delito ahora mismo, en una ley que nos puede gustar o no gustar, y que efectivamente ha tenido críticas porque ha provocado cosas que no han ayudado a las mujeres», añadía Josep Pedrerol para dar un discurso ejemplar: «Tenemos que quitar el foco de Jenni Hermoso«.

A diferencia de como ha hecho el sector más reaccionario de nuestra sociedad, Josep Pedrerol abogaba por proteger a la víctima como este miércoles han hecho Patricia Pardo o Sandra Barneda. «Jenni Hermoso no se lo esperaba. A Jenni Hermoso no le ha gustado. Entonces, yo creo que, lo demás, podemos dar vueltas a muchas cosas, pero no ha sido un beso consentido. Tenemos que estar al lado de Jenni Hermoso en este momento, al lado de ella. Hay que protegerla a ella por encima de todo».