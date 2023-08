Cabreo en redes con ‘El Chiringuito’ de Mega por el «timo» de su regreso: «No nos engañáis más»

YA QUE NO LO DICE NADIE LO DIRE YO ME PARECE UNA FALTA DE RESPETO ENORME LO QUE AS HECHO ESTA NOCHE PEDREROL MUCHO ANUNCIAR LA NUEVA TEMPORADA Y TU NO APARECES POR NINGUN LADO POR MI ALLI TE PUEDES QUEDAR DONDE ESTES 👎🏽