Santiago Abascal crea gran impacto al airear la condición que le impuso ‘El Hormiguero’

Quedan menos de quince días para que se celebran las Elecciones Generales del próximo 23 de julio. Es por ello que todos los candidatos a la presidencia del Gobierno están recorriéndose diversos medios de comunicación para hablar de sus programas. En el caso de Santiago Abascal, candidato de Vox, ha concedido una entrevista al canal de YouTube de un conocido youtuber español.

En ella, el líder de la formación ultraderechista ha recordado el día que visitó ‘El Hormiguero’ en su, por ahora, única visita al programa de Antena 3. Cabe recordar que en esta ocasión no se le ha invitado, siendo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó los únicos candidatos entrevistados por Pablo Motos.

«Nunca lo he contado», empezaba diciendo Santiago Abascal, antes de proceder a explicar su historia: «Cuando entré a ‘El Hormiguero’, saludas, te sientas y entra la publicidad. En ese momento me dijo Motos: ‘Es la vez que más gente ha pedido venir al programa’. Luego fue el que más audiencia tuvo. Cuando me dijo eso me giré hacia el público y empezaron a gritar ‘presidente, presidente'».

Santiago Abascal desvela la prohibición que impusieron al púbico

Sin embargo, lo que más le llamó la atención al youtuber fue lo que el representante de Vox rebeló minutos más tarde. «No les dejaron aplaudir ni una sola vez en todo el programa», lamentó Santiago Abascal. Esto provocó que el entrevistador recordara que fue una entrevista «muy, muy tensa».

El hecho de que de cara a las próximas Elecciones Generales del 23J no se le haya invitado a ‘El Hormiguero’ es algo que enfadó sobremanera al líder de Vox. No obstante, parece que se le olvida pero Yolanda Díaz, candidata de Sumar, tampoco ha sido invitada.