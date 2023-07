La directísima pulla de Chenoa a David Bisbal ante lo presenciado en ‘Tu cara me suena’

Este viernes 30 de junio Chenoa ha vivido uno de los momentos más embarazosos en todos los años que lleva como miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’. Y es que ha tenido que presenciar como Andrea Guasch se metía en su piel para interpretar el famoso tema ‘Escondidos’, que la artista cantó junto a David Bisbal durante la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

En la piel de Bisbal se metió Rosco, marido de la concursante. A esto hay que añadir que el plató en el que actualmente se graba ‘Tu cara me suena’, es el mismo en el que se grabó ‘OT 1’ allá por el 2001. Además, Àngel Llàcer fue el profesor de interpretación de aquella mítica edición, por lo que fue testigo de la química que despertaban ambos triunfitos debido a su incipiente romance que nació entre las paredes de la Academia.

«Es que yo he flipado. Esta canción es historia de España y yo estaba ahí. Esta canción se la pusimos porque ellos estaban enamorados, todos lo sabíamos e hicimos esta canción para que saltaran las chispas. Yo me acuerdo de que iba allí a hacer la clase y, cuando se tocaban, yo tenía que salir. ¡Era una cosa impresionante!», explicó el miembro del jurado del concurso de Antena 3.

La cantante felicita a la pareja por su imitación: «Se nota que estáis enamorados»

Antes de salir a actuar, Andrea Guasch reconoció ante Manel Fuentes el gran respeto que sentía hacia esta canción, ya que Chenoa sería testigo directo de su imitación: «Me pongo muy nerviosa. Yo lo he preparado con mucho amor y con mucho cariño. Solo quiero trasmitírselo, pero no la voy a mirar porque me voy a poner nerviosa».

Una vez concluida la actuación, Chenoa se acercó a la pareja para felicitarles por su interpretación: «Pero qué bien lo habéis hecho los dos. Lo más importante es que se nota que os queréis, creo que es lo más importante. Si no hay amor, no se puede hacer ‘Escondidos’. Así que enhorabuena». «Es muy difícil hacer de ti, te admiro un montón», admitió la joven, visiblemente nerviosa.

«Creo que es muy difícil, es una canción que a todo el mundo le ha gustado siempre mucho. Es muy bonita y, aparte, lo más importante es cómo os miráis», añadía la argentina, reconociendo que «Rosco ha tenido un papel bastante heavy, porque la voz de David ahí es muy picada. Pero me ha impresionado más ella cuando la he visto bajar porque se me parece, el vestido es clavado y se ha estudiado los gestos».

La pulla de Chenoa a Bisbal y a la prensa

Tras esto, el presentador le preguntó a la juez qué había sentido al ver esta actuación, que a ella la trae recuerdos agridulces. Ella respondió que le impactó mucho ver a Andrea Guasch, ya que era como un regreso al pasado. Sin embargo, la cantante no desaprovechó la ocasión para lanzarle un demoledor dardo al doble de Bisbal: «A ti no«, bromeó con Rosco, dando a entender que no le había hecho mucha gracia recordarle.

El público animó a que la verdadera Chenoa se animase a cantar el tema. Y ella aceptó los deseos del público, eso sí, antes quiso dejar claro algo: «Yo procuro ser lo más natural posible, a pesar de que los medios de comunicación tiendan a tergiversar todo lo que uno hace. Yo lo hago con todo el amor del mundo porque le tengo mucho respeto a mi pasado. Al final es mi vida y 20 años después estoy aquí. Dicho esto, espero que la gente lo entienda».