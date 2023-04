El rotundo pronunciamiento de Andrea Guasch, ex novia de Aless Lequio, a lo de Ana Obregón

Andrea Guasch, fue la primera novia conocida de Aless Lequio, allá por el año 2011, cuando ambos eran unos adolescentes. Pero, pese a su ruptura, siguieron manteniendo una excelente relación. Así lo puso de manifiesto la actual concursante de ‘Tu cara me suena’ tras el fallecimiento del joven, en 2020. «Buen viaje amigo», escribió en sus redes sociales.

Por eso, los periodistas no han dudado en preguntarle su opinión sobre la maternidad, a través de gestación subrogada, de la que fuera su suegra, Ana Obregón. Sin embargo, la joven ha preferido mantenerse al margen y solo ha querido responder un rotundo «no, no» a la polémica que se ha generado por la decisión de la actriz y presentadora de ser madre a los 68 años.

Andrea Guasch y Aless Lequio mantuvieron una breve pero intensa relación

Andrea Guasch siempre se ha mostrado muy discreta y nunca ha hablado sobre su relación con Aless Lequio. Pero, por las palabras que le dedicó como despedida, está claro que se llevaban a las mil maravillas. Y es que, todos los que tuvieron la oportunidad de conocer al joven, aseguran que se hacía querer.

De todas formas, el romance entre ambos no se extendió más allá de un verano. Un breve pero intenso amor que les dejó huella. Pero, tras terminar, la catalana siempre ha mostrado su deseo de desvincularse de la prensa rosa para no perjudicar su carrera como actriz. Por eso no es de extrañar que quiera mantener esa línea y no mojarse en el tema que tanto está dando de que hablar en los últimos días.

La última polémica gira en torno a quién filtró a ‘¡Hola!’ la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón pues, al parecer, tan solo sus dos hermanas y Alessandro Lequio eran conocedores de las intenciones de la actriz. Si bien el italiano insiste en que Raúl Castillo y Susana Urribarri, los dos íntimos amigos de Ana, también estarían al tanto y podrían haber sido alguno de los dos el topo. Mientras tanto, la presentadora continúa en Miami disfrutando de los primeros días de vida de su hija.

Además, otro de los gran rumores que afectan a Aless Lequio es el que le sitúa como el verdadero padre de este bebé. «Estoy segura de que a esta mujer portadora le han inseminado con el semen de su hijo. Ana va a ser abuela y Lequio también. Pienso que ella en su desesperación era seguir teniendo a su hijo», sentenciaba Carmen Lomana en ‘Espejo Público’, una teoría con la que se ha especulado mucho en los últimos días.