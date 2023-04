Alaska opina muy abiertamente sobre Ana Obregón y hace un mayúsculo llamamiento

No se habla de otra cosa desde el pasado miércoles. La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a sus 68 años de edad está en boca de todos. No hay rostro famoso que no se haya manifestado sobre el asunto. Desde Pedro Ruiz pasando por Mercedes Milá hasta Isa Pantoja. La última en hacerlo ha sido Alaska.

Alaska participaba estos últimos días en un evento que homenajea a las artistas más importantes del mundo de la música llamado ‘Iconic, by Miravia’. Y allí pudo hablar con ‘Ya es mediodía‘ sobre las críticas que han recibido tanto ella como Mario Vaquerizo por sus posicionamientos políticos o sus cercanías hacia Ayuso.

Pero además, ‘Ya es mediodía’ no dejó escapar la ocasión de preguntarle a Alaska por su opinión sobre la noticia de Ana Obregón, con la que ella ha trabajado en varias ocasiones. «Me alegro mucho por ella y le deseo que sea feliz», empieza diciendo la cantante de primeras.

El llamamiento de Alaska sobre la gestación subrogada

Uno de los temas de debate que se están haciendo estos días es si es normal que a sus 68 años de edad, Ana Obregón haya dado este paso para ser de nuevo madre. En ese sentido, Alaska aseguró que ella no es «nadie» para opinar de las decisiones de los demás. Lo que si aseguró es el motivo por el que ella nunca ha sido madre. «Por las edades, lo que te gusta en la vida, lo que quieres poner a disposición de otros…», aseveraba.

Y por último, como Alaska no tiene pelos en la lengua, tampoco tuvo reparos en decir muy claramente lo que piensa de la gestación subrogada, haciendo un llamamiento a los políticos. «Existe, señores legisladores, y lo que existe, hay que legislarlo», sentenciaba. Finalmente, la vocalista de Fangoria dejó claro que aunque hemos evolucionado mucho «la ley siempre va por detrás de la costumbre».