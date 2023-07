«Hasta los huevos»: El estallido de Rosa López por el ensañamiento a su última actuación

Cada vez que Rosa López se sube a un escenario y canta reciben un sinfín de críticas por sus problemas de voz. La que fuera ganadora de ‘OT 1’ está muy cansada de que cada vez que actúa las redes se llenan de ataques hacia ella.

Y eso es lo que ha vuelto a suceder después de que ella misma compartiera en su cuenta de Instagram un vídeo cantando su ya célebre «Europe’s living a celebration» en la fiesta de cumpleaños del Turronero. Una fiesta que reunió a miles de famosos en Ubrique y en la que Rosa fue una de las artistas invitadas.

Así, tras compartir el vídeo de la actuación, Rosa López empezó a recibir numerosas críticas que cuestionaban si era todo fallo del sonido o problemas de su voz. Algo que pasa cada vez que sube al escenario y canta como sucedió en la preparty de Eurovisión de Barcelona.

Después de ver el hate que estaba recibiendo, Rosa López eliminaba todos los comentarios que recibió a la publicación. Pero además, la granadina ha querido compartir con todos sus seguidores un vídeo en el que muestra su enfado por lo que está sucediendo.

«Estoy muy enfadada con la sociedad, con todo lo que ha conllevado poner un vídeo. Hay cosas que es no hacerlo perfecto todo. Estoy hasta el mismísimo ya», se empieza quejando Rosa López en su vídeo en la cuenta de Instagram.

«Luego no queremos que en la escuela haya problemas de salud mental, psicológicos, salud mental, negativa», prosigue diciendo relatando que sabía que ese vídeo iba a traerle alguna que otra crítica.

Tras ello, Rosa López expresa su malestar. «Cuando las cosas se hacen bien, solo comentan cuatro pero, cuando es de deporte, lo ve todo el mundo. Cuando no sale perfecto, todo el mundo se ensaña«, sentencia. «Mis seguidores de hace 20 años me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza, pero que alguien que no sabe de ti…hasta los huevos estoy ya«, termina explotando.

Por último, la cantante lanza un órdago a todos los que la critican por sus vídeos cantando y es que asegura que seguirá publicándolos. «Así que, estad atentos a los vídeos de deporte, a las desafinaciones, a las cosas que estuvieron mal. Buen día, salud mental, positiva a tope, quererse», concluye.