Emma García frena en seco a Aurelio Manzano por su falta de respeto: «Tengo muy mala leche»

No es la primera vez que Emma García tiene que reprender a Aurelio Manzano por sus comentarios poco afortunados en ‘Fiesta’. Y volvió ocurrir este sábado 1 de julio, mientras hablaban sobre la que será la boda del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tendrá lugar dentro de una semana.

Aurelio Manzano trataba de dar a conocer una conversación que tuvo hace unos días con Isabel Preysler. Sin embargo, el colaborador no pudo terminar de dar esta información ya que fue interrumpido por Iván González. «Por favor, ¿puedes callar un segundo? Es que a veces me interrumpen para decir tontadas», espetó muy bruscamente el venezolano, tras lo cual, terminaba de revelar la conversación que, según él, tuvo con la madre de Tamara Falcó.

Una información que pasaba desapercibida para sus compañeros de programa, que se habían centrado más en la falta de respeto hacia el resto de colaboradores. «Gracias por tu aportación, Aurelio. Es que eres más faltón», le recriminó Kiti Gordillo. Por su parte, Iván González, le soltó: «Si es que nos estás acusando de decir tontadas y el único que dice tontadas eres tú».

Emma García reprende a Aurelio Manzano por su actitud

Ambos colaboradores acabaron enzarzados en una discusión en la que Emma García se ha visto obligada a intervenir. «Si ya sabía yo que las bodas causan nervios», bromeaba la presentadora, antes de añadir, entre risas: «Por favor, tranquilidad. Aquí todo el mundo puede hablar porque tenemos el programa más largo de la cadena. Así que no os quejéis».

Sin embargo, este ‘tirón de orejas’ de Emma no sirvió para apaciguar las aguas entre los colaboradores. Cuando la comunicadora dio paso al siguiente tema de la tarde, tenía lugar un nuevo enfrentamiento entre Aurelio Manzano e Iván González. Y de nuevo, Emma García se veía obligada a intervenir, pero ya bastante más seria y mosqueada: «Al final me voy a tener que enfadar y sabéis que tengo muy mala leche cuando me enfado. ¿Se puede saber qué os pasa? Porque creo que intento hacer bien mi trabajo y daros turnos».

El venezolano intentaba justificarse, alegando que le molesta que le interrumpan cuando está hablando, ya que pierde el hilo de las informaciones. Pero esta excusa sirvió de muy poco a la presentadora de ‘Fiesta’. «Pero es que otras veces eso me pasa a mí, que estoy hablando y me interrumpen. Entonces, se dice y ya está, pero no te quedas ahí en bucle», le espetaba Emma García.

Ante este rapapolvo de la conductora del programa, Aurelio Manzano se veía obligado a pedir perdón a Iván González, quien agradecía el gesto de su compañero poniendo fin a la discusión. Eso sí, antes de pasar a otro tema, Emma hacía una petición a sus colaboradores: «Quiero que sepamos dónde estamos y, sobre todo, que nos tengamos todos respeto».