Cristina Tárrega trae ‘La vida sin filtros’: «Esta Mediaset va más con lo que me he educado»

Cuatro meses después de que Telecinco confirmara que preparaba ‘La vida sin filtros’, un nuevo programa con Cristina Tárrega, el programa ve la luz este sábado a las 22:00 horas. Así, la cadena de Mediaset estrena este nuevo formato emotainment en el que Cristina Tárrega sin guion y sin información previa de las historias de los invitados conocerá a la vez que los espectadores todo lo que la espera.

El eje de cada entrega de ‘La vida si filtros’, este nuevo espacio conducido por Cristina Tárrega que combina emotainment y talk-show producido en colaboración con Unicorn Content, es un tema central que vertebrará sus contenidos, que serán documentados con informes, datos y reportajes. En el programa del estreno, el tema principal serán los asuntos de familia.

En su cita semanal de los sábados, ‘La vida sin filtros’ abrirá un debate sobre el tema central, un asunto que tratará un nutrido equipo de colaboradores que aportarán sus respectivas experiencias y ofrecerán sus particulares puntos de vista. Junto a Cristina Tárrega veremos cada sábado a colaboradores de la talla de Alessandro Lequio, Carlos Baute, Lucía Dominguín, Ágatha Ruiz de la Prada, Boris Izaguirre, Charo Reina, Eduardo Navarrete, Ares Teixidó e Iván González, entre otros.

En El Televisero hemos podido hablar con Cristina Tárrega sobre el estreno de ‘La Vida sin filtros’, su vuelta como presentadora, el cambio de rumbo que vive Mediaset con la cancelación de ‘Sálvame’, el salto de Ana Rosa a las tardes y las marchas de Beatriz Cortázar o Paloma García-Pelayo a Atresmedia.

En la era de las redes sociales, ¿la gente todavía cuenta cosas sin filtro y de verdad?

Yo creo que sí, que hay personas muy de verdad también en las redes. Las redes las carga el diablo, tienen mucho de positivo y muchísimo de negativo. Yo cerré mi Twitter hace 7-8 años, tengo una cuenta para ver las noticias. Creo que no es bueno estar tan viciado con las redes. Se tiene que regular el momento de Internet y de las redes porque no todo vale.

¿Todavía hay gente dispuesta a venir a la tele y abrirse en canal y contar sus historias?

Es que hay pensamiento de que las redes pueden acabar con todo pero creo que no. Al final la televisión tiene otra transparencia, la tele es diferente a las redes. Es como la radio, la magia de la radio no se acaba ni la de la prensa escrita. Yo prefiero leer lo que escribís todos en prensa que lo que dice uno en las redes.

¿Cómo te preparas un programa en el que no sabes lo que va a pasar? ¿Cuál ha sido tu trabajo previo a la grabación?

Mi trabajo en este programa lo que ha sido es el mantener mi mente tranquila, yo me he hecho una labor pedagógica. No voy a engañar. Llevaba mucho tiempo de perfil esperando este programa, con cosas que me han ofrecido y no me gustaban, o cosas que si me gustaban pero que creía que no todo valía la pena. He tenido que esperar a este momento para volver a enfrentarme a las audiencias, al espectador y a dar de mi y a conducir. Lo he hecho durante mucho tiempo pero no llegaba y no lo veía. Al final el periodismo no solo es estar en la radio, en la televisión o escribir, es una profesión con muchas aristas y muchos vértices y somos necesarios en muchos lugares. Yo me he dedicado a la comunicación y al posicionamiento de marcas esperando a que llegara este formato.

Y entonces, sobre cómo me preparo pues he hecho mucha labor pedagógica, de Cris tienes estos programas, los has disfrutado, son 8 regalos, si hay 38 mejor, pero sino estoy feliz. Aunque mi sueño es si este programa va para adelante es ir en directo. Yo estoy muy orgullosa de mi equipo, es la primera vez que no me preocupo, me ocupo.

Cristina Tárrega: «En Sálvame’ hay gente con mucho talento que no va a tener problemas en el trabajo»

Cristina Tárrega en el plató de ‘La vida sin filtros’. | Telecinco

¿Temes el momento de las audiencias?

Hombre claro. Que sea lo que tenga que ser. Yo sé que llego contra unas semifinales y finales pero bueno. En mi vida nunca nada fue fácil. Absolutamente nada. Recordad ‘Sola en la ciudad’ que no tenía ni atrezzo, llegué y me dijeron ‘no te hemos comprado’ y que tenía muchas cámaras. Y pregunté si podía coger algo de algún sitio y una directora que ya no está con nosotros, Ángeles Yagüe me dijo que subiera a su despacho que tenía unas cosas ideales y los cogiera. En este programa solo he pedido medios técnicos que me los han dado todos. Yo no soy de pedir.

Has hecho muchos programas de testimonios, ¿todavía te siguen sorprendiendo? ¿Qué historias te han sorprendido más de ‘La vida sin filtros?

Es que no puedo decir nada pero he vuelto a ver la generosidad de los que nos ven. A veces no somos conscientes de la gente que nos ve. He vuelto a ver que el de a pie, que el que no está en nuestro mundo es muy generoso. Me ha sorprendido la de cosas que nos pueden contar. En el primero que es el de asuntos de familia el de los lobos me dejó en shock. No sabemos hasta que punto podemos soportar y sobrevivir.

A mí es que me gusta escuchar, no me gusta la gente que entrevista y habla todo el rato ella. No se puede entrevistar a Frank Sinatra y ponerte a cantar (risas). Yo soy de escuchar pero no me preguntes lo que opino porque te lo voy a decir.

¿Te ha pasado factura no tener filtro y decir lo que piensas?

Todo el tiempo, cada 15 minutos. Pero es que no voy a cambiar. Si los que me quieren ya me quieren. Yo ya se lo que es estar sola, me vi sola con mis padres en Valencia, con mi niño de 9 años y mi marido en China y de coger un vuelo para allá y otro para acá.

Xelo Montesinos, la productora ha recalcado que es un programa en el que no hay trampas ni se engaña al invitado…

Mira yo no sé jugar al mus, no sé jugar al póker, no sé hacer trampas. Como mucho me puedo hacer la víctima y hacer teatro pero trampas jamás, de cara siempre. Si es que las mentiras tienen las patas muy cortas y se te ve el plumero muy rápidamente.

¿Te hace especial ilusión que este programa se estrene en un cambio de rumbo de Telecinco hacia una televisión más familiar y amable?

Pue sí. Esta televisión va más con lo que yo me he educado. Cuando uno hace las cosas piensa en los que más le quieren. Creo que estoy en un momento en el que mejor voy a ser vista. Es un programa con tanto respeto. Pero sé que tengo que ir poco a poco. Esto es como el Cholo de ir partido a partido pero sin cobrar lo que cobra (risas).

¿Cómo has vivido el final de ‘Sálvame’?

Pues mira lo dije el otro día en ‘Fiesta’, la primera llamada que yo tuve fue la de Jorge Javier y muy cariñoso, siempre lo ha sido conmigo. Y como he vivido lo de ‘Sálvame’ pues también he vivido las mías de cuando me han dicho hasta aquí y se acabó la romería. Pero esto es la tele. Hay un cambio de ciclo y lo hemos vivido todos.

Yo creo que hay mucha gente con mucho talento en ese programa que no va a tener problema de trabajo y ya hay muchos. Os hablo de gente de detrás de las cámaras porque me importan mucho, los de delante también. Pero detrás de las cámaras hay mucho talento en ese programa, mucha creatividad y no van a tener problema. Y sino pues a buscarse la vida. Pero son cambios de ciclos, es una nueva Mediaset y para mi está muy bien.

En este cambio de rumbo de Mediaset, Ana Rosa Quintana pasa a las tardes. ¿Cómo afrontas el cambio? ¿Le acompañarás también en ‘TardeAR’ o seguirás por las mañanas?

Pues mira en septiembre estoy en República Dominicana porque tengo una convención, después tengo que ir a Panamá. Yo estoy como la canción de ‘haz conmigo lo que quieras nena’. Pues eso es lo que le he dicho a Ana Rosa, que haga conmigo lo que quiera. Somos compañeras. Si quiere que esté con ella por la tarde estoy y sino si tengo que estar con Joaquín por la mañana pues estoy con él.

Comentas que eres muy mediadora y tienes un carácter mediador. ¿Te ha tocado mediar mucho en estos últimos años entre compañeros de ‘El programa de AR’ y ‘Sálvame’ en estos piques que ha habido?

Sí, creo que como todos. Yo estoy ahí para lo que me necesiten. Ya me decía Xavier Sardá si me creía yo Teresa de Calcuta y que porque me metía en todo. A mí me gusta la gente y me gusta que la gente sea feliz. Yo si tienes un problema te ayudo.

¿Te ha hecho daño personalmente alguno de estos conflictos?

Sabéis que sí. Yo tuve mi momento donde tiraron contra mí sin motivo ni causa pero eso ya pasó. Pero a mí no me hace daño mediar. Hombre sales esquilada a veces, en parejas no me meto. Entre amigos sí. El luto por la pérdida de un amigo es mucho más duro que el de una pareja.

«Si Ana Rosa Quintana quiere que esté con ella en las tardes, lo estaré»

¿Cómo estáis viviendo las marchas de compañeras que llevaban casi 20 años con Ana Rosa y ahora fichan por Antena 3?

Bueno es que yo me he ido a tantas cadenas y de tantas cadenas. Yo me he ido a La 1, a Telemadrid, a Antena 3, a Canal Nou, a Telecinco. Recuerdo que mi jefa Ángeles a la que he nombrado antes se enfadó muchísimo conmigo porque me fui de Telemadrid a una nacional. Se tiró como dos años en los que apenas me hablaba, me ignoraba.

¿A ti también te ha llegado oferta?

Mira cuando te llega una oferta no se dice. Eso de ‘me han tanteado’ yo no me lo creo. Es como el fútbol, si Florentino quiere a Mbappé quiere a Mbappé. Dejémonos de gilipolleces. Ahora resulta que tienes un equipo de 22 y de repente porque uno tal resulta que todos tal.

Yo eso no lo veo, igual sí, pero mi pituitaria dice que no. Cuando uno se quiere ir se va y se va el mismo día que se lo dicen porque suele ser un tema de proyecto o casi siempre, que creo que es una equivocación, económico porque el dinero lo carga el diablo. Cuidado con los dineros.

¿Tú has cometido el error de irte a un sitio por tema económico y te has arrepentido?

Sí, hace mucho tiempo, era muy joven. Pero no fue en televisión, fue con un tema personal que invertí dinero en algo que pensaba que podía ir bien. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las criptomonedas y ese tipo de cosas. El dinero es efímero. Se necesita para vivir pero hay que saber gastarlo y saber compartirlo.