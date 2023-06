Vanesa Martín hace tragar saliva a Sandra Barneda al preguntarle esto en ‘Así es la vida’

‘Así es la vida‘ se ha propuesto llevar cada día al plató a invitados que hasta ahora no solían sentarse en un plató de Telecinco en sus tardes. Si este lunes era Maxi Iglesias el primer invitado; este martes ha sido Vanesa Martín la que visitaba a Sandra Barneda.

Así, Vanesa Martín se sentaba junto a Sandra Barneda en las escaleras del plató de ‘Así es la vida’ en plena gira y después de haber dado el pregón del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla tomando el relevo de María del Monte. Al igual que hizo su predecesora, la cantante se abrió en canal con todos.

«La semana pasada hiciste un pregón de la leche. ¿Te lo pensaste?», le preguntaba Sandra Barneda a su invitada. «La verdad es que cuando me lo plantearon y en Sevilla me hizo mucha ilusión y lo que tuve claro cuando dije que sí es que no iba a pasar de puntillas y que iba con todas las de la ley para adelante. Y yo creo que me mojé en bastantes terrenos y fui bastante clara», confesaba Vanesa Martín.

En el pregón, Vanesa Martín fue muy sincera. «Hoy es una mujer mi compañera, la que roba mi pensamiento. Aquí solo manda este», decía tocándose el corazón. «Fueron unas palabras tremendas. ¿Te costó ese momento de ponerte a escribir tú que estás acostumbrada a componer canciones?», se interesaba Sandra. «Me costó más porque fui políticamente, o sea tuve mi criterio con respecto a lo que pienso a nivel político y me costó usar las palabras justas para que el mensaje fuera claro y conciso», respondía la artista.

Vanesa Martín se moja sobre la homofobia

Tras ello, Sandra Barneda le preguntaba a Vanesa Martín que le diría a alguien que no ve bien las relaciones homosexuales y la existencia del Orgullo. «La homofobia está ahí y hay gente que no lo entiende. Hay que respetar que la gente libremente diga y no adueñarse de la sexualidad de nadie. Pero a la gente intransigente es que es muy cateto y muy antiguo. Es todo muy sencillo respeto, tolerancia y libertad», sentenciaba.

Sobre si le da miedo que ahora que ha dado el paso lleve un subtítulo, Vanesa ha sido clara. «Llevo muchos años dedicándome a la música y me ha costado llegar aquí. Y por eso quiero que se hable de mi profesión más que de mi vida privada sobre todo porque a muchos chicos no se le hacen algunas preguntas por el machismo que hay. Y si al machismo se le suman otras etiquetas es muy cansado», destacaba la artista.

«Pero, yo siempre voy a defender que voy a vivir libremente, que no me escondo de nada. Que estoy orgullosa de todo, qué viva el amor. Y que yo hago música para gente con sensibilidad y compromiso social», concluía Vanesa Martín mientras Sandra Barneda le daba las gracias por componer canciones tan bonitas.

.@vanesamartin_ ha recalcado la necesidad de vivir y amar sin odio: "Todo es mucho más sencillo: respeto, tolerancia y libertad". 👏 #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/lKgcPxZTyg — Así es la vida (@asieslavidatele) June 27, 2023

Sandra Barneda, a Vanesa Martín: «Qué cabrona»

En ese momento, la presentadora de ‘Así es la vida’ reconocía que ella siempre aprovecha para escuchar música mientras está en la ducha porque así nadie la ve bailando. «Hoy me he puesto a Vanesa Martín porque soy una tía muy tímida y no quiero que nadie me vea bailar», confesaba Barneda.

«O sea tienes mucha gente en tu casa, ¿no?», le soltaba Vanesa Martín entre risas. «No, no. Cabrona», replicaba Sandra a su invitada que no paraba de reírse. «No, cierro la habitación y yo estoy ahí bailando», añadía la presentadora sin querer entrar a lo que había soltado Vanesa.