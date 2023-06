Terelu Campos monta en cólera contra un reportero de ‘Sálvame’: «No me hace ni puta gracia»

Este viernes, 2 de junio, el reportero de ‘Sálvame’ Raúl Triguero se desplazó hasta Canarias para informar a los espectadores sobre la supuesta ‘okupación’ de una vivienda propiedad de Anabel Pantoja. Fue allí donde el periodista hizo un comentario que no hizo ninguna gracia a la presentadora, Terelu Campos, así como a su hermana, Carmen Borrego.

En un momento del programa, el magacín vespertino de Telecinco conectó con Raúl Triguero, quien hizo una referencia a la familia de María Teresa Campos que enfadó sobremanera a las hijas de la veterana comunicadora.

«Pasamos de la alegría y la emoción de una boda (la de Kiko Matamoros y Marta López Álamo) al drama de una supuesta ocupación. Hay quien dice que cuando tú estás mal siempre hay una Campos que está peor que tú. Bueno, pues yo os digo que lo de Anabel supera a las Campos, os supera a vosotras, y supera a cualquiera que se le ponga por delante», comentó el reportero.

Terelu Campos, obligada a disculparse con su compañero

Nada más escucharle, Carmen Borrego le espetó, desde el plató: «¡Oye, oye! ¡Ya vale!». Su compañero se vio en la necesidad de justificar esta comparación, asegurando que lo hacía «para poner un poco de humor en este drama». No obstante, a Terelu Campos le pareció muy inadecuada. «A mí no me hace ni puta gracia», soltó, bastante molesta, la presentadora.

El periodista lamentó que sus palabras hubieran cabreado a las Campos. Minutos después, Terelu dejó claro que la culpa no era de su compañero: «Raúl, te lo he puesto en un mensaje: lo que te he dicho no iba dirigido a ti. Creo que lo sabes porque, además, te lo he escrito». «Lo sé, Terelu. Tú no te preocupes», contestó Raúl Triguero, quitándole así hierro al asunto.