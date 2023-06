Terelu Campos alza la voz como nunca por cerrar ‘Sálvame’ y denuncia mal trato de Mediaset

Quedan dieciséis programas para que ‘Sálvame‘ se despida de la audiencia de Telecinco tras 14 años. Y por ello, todos los colaboradores están dándolo todo en esta recta final. Así, lo demostraron todos el pasado viernes en la cuarta edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ tal y como destaca Terelu Campos en su último blog en Lecturas.

En él, además, Terelu Campos no duda en cuestionar la forma en la que están tratándoles en Mediaset después de enterarse por la prensa de la cancelación del programa y de los feos y desaires que les han hecho en los últimos tiempos al no aparecer en la promo de liderazgo de Mediaset en abril ni destacar sus audiencias a diario pese a liderar su franja.

«Este año la ‘Sálvame Fashion Week 2023’ era un evento especial, por lo que todos sabéis que conlleva. En cuatro semanas, dejaremos de estar en la parrilla de Telecinco. Esto hizo que me tomara este show televisivo de otra manera y tuviera ganas de hacerlo y de darlo todo», confiesa Terelu Campos en el blog tras contar lo mal que lo pasó al romperse el dedo antes de empezar la ‘Sálvame Fashion Week’ y tener que ser atendida por los médicos.

Tras ello, Terelu Campos no duda en aludir a la victoria de Cristina Porta y de dejar claro que la ganadora tendría que haber sido Pilar Vidal. «La ganadora fue Cristina Porta, porque así lo decidió el público. También, Rosa López ganó ‘OT’ y al final quien triunfó fue David Bisbal. ¡Ahí lo dejo!», recalca la presentadora. «No tengo nada en contra de Cristina Porta, pero mi ganadora y me atrevería a decir que la de todos los compañeros fue Pilar Vidal», añade al respecto.

Terelu Campos habla claro: «No nos sentimos bien tratados»

Pero si hubo algo que destacó de esa cuarta edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ es la emotividad desde el principio con ese mensaje de reivindicación en las camisetas. «Esa frase completa ya marcaba la emotividad de lo que estábamos viviendo esa noche. Estoy muy de acuerdo con las palabras del comienzo del programa de María Patiño. Jorge Javier estaba con nosotros en nuestro corazón, pero nos hizo mucha falta que estuviera físicamente«, reconoce Terelu Campos.

«Lo que sí que hubo durante toda la noche fue compañerismo y buen rollo. Me sentí arropada por todos mis compañeros que sabían que lo estaba pasando mal. De alguna manera, y me emociono al escribir esto, hubo un silencio y unas miradas cómplices en las que unos a otros nos decíamos que estaremos juntos hasta el final, aunque hayan decidido que nos vayamos en pocos días«, destaca Terelu Campos ante la cancelación de ‘Sálvame’.

Por último, Terelu no duda en decir alto y claro que todos están unidos pues todos consideran que no han sido bien tratados en los últimos tiempos por los jefes de Mediaset. «Cada uno tenemos una particularidad y eso ha hecho grande a ‘Sálvame’. Somos tan diferentes, que en ocasiones, nos hace estar muy unidos cuando nos sentimos no bien tratados. Digámoslo así», sentencia.